Полет Кэти Перри и Лорен Санчес в космос назвали подделкой и ритуалом Сатаны

Певица и невеста Джеффа Безоса взяли участие в миссии Blue Origin став частью исключительно женского экипажа, но сторонники теории заговора считают, что весь полет был "компьютерной графикой".

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Об этом пишет Daily Mail.

Полет в космос на борту ракеты Blue Origin

Кэти Перри, Лорен Санчес и еще четыре известные женщины 14 апреля ​​отправились в космос на борту ракеты Blue Origin.

За 11 минут полета они достигли высоты 107 км и официально оказались в открытом космосе. Однако не все уверены в том, что полностью женский экипаж действительно покинул Землю, поскольку в Интернете появилось множество диких теорий заговора.

Полет в космос назвали фальшивкой Фото: скриншот

Скептики раскритиковали запуск, назвав его "голливудской подделкой", заявив, что в нем использовалась "худшая компьютерная графика, которую когда-либо создавало любое из этих фальшивых космических агентств".

Согласно теориям заговора, миссия Джеффа Безоса New Shepard полностью проходила внутри киностудии, а команда "плавала" в резервуарах с водой.

Некоторые интернет-теоретики пошли еще дальше, заявив, что вся миссия была "сатанинским" ритуалом, возглавляемым Кэти Перри и Джеффом Безосом.

В соцсетях решили, что Кэти Перри поклоняется Сатане Фото: скриншот

Хотя ни одно из этих утверждений не имеет под собой реальной основы, психологи утверждают, что эта миссия стала "идеальным штормом для конспирологических теорий".

Доктор Дэниел Джолли, эксперт по психологии заговоров из Ноттингемского университета, рассказал: "Эта миссия объединяет две области, которые долгое время были плодородной почвой для теорий заговора: исследование космоса и культуру знаменитостей".

Полет в космос, который скептики называют подделкой

Хотя событие транслировалось в прямом эфире и освещалось мировыми СМИ, интернет-теоретики считают, что все это было ложью.

Подобно теории заговора, окружающей высадку на Луну, многие сторонники теорий заговора утверждают, что полеты в космос невозможны, и поэтому полет Кэти Перри и Лорен Санчес тоже был фальшивкой.

Между тем сторонники теории "плоской Земли" предположили, что само пространство является фальшивым, поэтому ракета просто не могла никуда улететь. А некоторые заявили, что на нашивках на комбинезонах женщин были "секретные сатанинские символы".

Кэти Перри Фото: Blue Origin Лорен Санчес Фото: Blue Origin

Особый интерес вызвала именно Кэти Перри, которую посчитали посланницей Сатаны. Впрочем, доктор Джолли поясняет, что это конспирологическое утверждение не ново.

"Идея о том, что знаменитости являются частью сатанинских культов или тайных ритуалов, на удивление распространена в онлайн-пространствах теорий заговора. Она связана с давними страхами о скрытом зле среди сильных мира сего, которые существуют уже много веков. В эпоху Интернета эти старые теории приобрели новые формы, часто смешивая религиозные образы с более современными тревогами по поводу контроля, манипуляции и влияния СМИ. Кэти Перри часто становилась объектом подобных нарративов, как и многие другие знаменитости, которых считают могущественными", — рассказал доктор.

Кто был на миссии Blue Origin NS-31

Лорен Санчес: бывшая ведущая новостей и невеста Джеффа Безоса.

Кэти Перри: всемирно известная поп-звезда.

Гейл Кинг: соведущая CBS Mornings и писательница.

Керианн Флинн: кинопродюсер и филантроп.

Аманда Нгуен: активистка движения за гражданские права.

Аиша Боуи: бывшая ученая НАСА, ставшая предпринимательницей.

Как прошел полет миссии Blue Origin

Миссия NS-31 стартовала с космодрома №1 компании Blue Origin, расположенного примерно в 60 км к северу от города Ван-Хорн, штат Техас.

После старта ракета New Shepard вынесла капсулу с экипажем чуть выше линии Кармана — границы, используемой для обозначения границы космоса.

Проведя несколько минут в состоянии невесомости, капсула вернулась на Землю и благополучно приземлилась всего через 11 минут после старта на трех парашютах.

Напомним, Фокус писал о полете Blue Origin NS-31 в космос и о том, как проходила посадка в пустынной части Техаса. На Земле астронавток встречал Джефф Безос.