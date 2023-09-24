Росія влаштовує голод в Україні: Путіна чекає новий вирок у Гаазі, — ЗМІ

Західні юристи та правозахисники з'ясували, що Москва навмисно створювала умови для голоду в Україні в три етапи. Окупанти бомбили магазини, гуманітарні коридори та енергоінфраструктуру.

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Прокурори і правозахисники готують досьє про воєнні злочини Росії в Україні, зокрема про створення умов для голоду під час повномасштабної війни. Про це пише британська газета The Guardian.

Зібрані матеріали хочуть спрямувати до Міжнародного кримінального суду (МКС). Українські прокурори хочуть задокументувати випадки, коли ЗС РФ використовували голод як зброю війни. Це дасть змогу висунути нові звинувачення президенту Росії Володимиру Путіну.

Старший юрист юридичної фірми Global Rights Compliance Юсуф Хан сказав виданню, що РФ використовувала в Україні голод як зброю в три етапи. Усе почалося з початку вторгнення і блокування ланцюжків постачання продовольства, додав фахівець.

Як ЗС РФ влаштовували в Україні голод

Як приклад юристи наводять загибель 20 мирних жителів у Чернігові вранці 16 березня 2022 року. Цього дня осколкові бомби військ РФ вибухнули біля супермаркету, де українці стояли в черзі за хлібом.

Ще один приклад — облога Маріуполя. Продовольство в місто взагалі не доставляли, а коридори з гуманітарною допомогою заблоковані або розбомблені. Усе це ускладнило або унеможливило виїзд мирних жителів.

Миколаїв від початку великої війни залишився без питної води, оскільки війська РФ захопили насосну станцію, яка її забезпечувала.

Друга фаза використання голоду як зброї, за словами Хана — це знищення об'єктів, необхідних для виживання цивільного населення. Сюди входить знищення запасів продовольства, води та джерел енергії по Україні.

"Якщо знищуються необхідні цивільному населенню об'єкти, наприклад, руйнування енергоінфраструктури взимку, такі дії явно сплановані", — повідомив юрист.

У третій етап входять спроби Росії запобігти або обмежити експорт українських продуктів харчування. ЗС Росії атакували зернові об'єкти на Дунаї та створювала небезпечні умови в Чорному морі. Наприкінці липня і на початку серпня окупанти знищили 270 тисяч тонн продовольства, зазначає газета.

Вирок Путіну: коли досьє щодо голоду в Україні дійде до Гааги?

Компанія Global Rights Compliance до кінця 2024 року працюватиме з українськими прокурорами над формуванням досьє. Мета полягає в тому, щоб подати заяву згідно зі статтею 15 Римського статуту, яка дозволяє третім особам надсилати відомості про ймовірні воєнні злочини прокурору МКС, саме він і вирішуватиме, чи продовжувати справу.

"Путін може нести відповідальність за вчинення цих злочинів безпосередньо, разом з іншими або через інших і за нездатність здійснювати належний контроль над російськими військовими або іншими особами, обвинуваченими в конкретних злочинних діях", — стверджує Хан.

Частину зусиль юристи спрямують на виявлення винних, зокрема й у тому, чи слід вимагати пред'явлення обвинувачення Путіну, як це сталося в березні, коли МКС видав ордер на арешт президента за нагляд за "незаконною депортацією" українських дітей у Росію з окупованих територій упродовж війни.

За словами Хана, те ж саме можна сказати і про злочини, пов'язані з голодом. Юристи працюють з фахівцями з ведення розвідки з відкритих джерел, щоб деталізувати приклади воєнних злочинів і брати участь в аналізі збитків.

Нагадаємо, що в Північній Кореї багато людей голодують, але через диктатуру не можуть розповісти про це відкрито. У селах від нестачі їжі помирають цілими сім'ями.

Уряд Хорватії в червні визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Радянська влада спеціально забирала врожай зернових та інших продуктів у селян з України.