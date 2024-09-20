Хочу їсти: 6 причин, через які ви постійно відчуваєте голод

Постійне відчуття голоду, особливо після їжі, може дратувати. Хоча голод — це нормальна реакція організму, якщо він зберігається протягом тривалого періоду часу, крім простої потреби в їжі можуть бути й інші причини. Дізнайтеся 6 найпоширеніших причин постійного відчуття голоду.

Related video

Голод є давнім інстинктом людини, з'являється через вплив певних гормонів і свідчить про те, що організму необхідна енергія та поживні речовини. Проте часто буває так, що людина постійно відчуває голод, навіть попри повноцінні прийоми їжі. На це є низка причин, які легко виправити, переглянувши свої звички та спосіб життя. Про поширені причини постійного голоду пише Times of India.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Ви їсте недостатньо білка

Фото: Freepik

Щоб почуватися ситим, потрібен білок. Недостатня кількість білка в раціоні може залишити організм незадоволеним після їжі, що змусить вас частіше відчувати голод. Продукти з високим вмістом білка, такі як курка, яйця, квасоля і сир, перетравлюються повільніше і довше зберігають відчуття ситості. Якщо ви вживаєте мало білкових продуктів, то можете частіше відчувати почуття голоду і, відповідно, їсти більше.

Вам не вистачає клітковини

Клітковина необхідна для регулювання відчуття голоду. Овочі, фрукти, цільнозернові та бобові є прикладами продуктів з високим вмістом харчових волокон, які повільніше розщеплюються в шлунку. Це може підтримувати стабільний рівень цукру в крові та відтермінувати настання відчуття голоду. Раціон із низьким вмістом клітковини змушує ваш організм швидше розщеплювати їжу і знову відчувати почуття голоду.

Ви їсте занадто швидко

Сигнали вашого організму про голод можуть бути збиті з пантелику, якщо ви їсте занадто швидко. Вашому мозку потрібно близько двадцяти хвилин, щоб усвідомити, що шлунок наповнений. Швидке вживання їжі часто призводить до того, що ви пропускаєте цей сигнал, що може призвести до переїдання і наступних нападів голоду. Повільніший прийом їжі дає організму більше часу, щоб визначити, коли він уже ситий.

П'єте недостатньо води

Фото: Freepik

Дуже часто спрагу плутають із голодом. Коли ви зневоднені, ваш мозок може отримувати сигнали, схожі на сигнали голоду, що змушує вас іти за їжею, коли ви повинні просто попити води. Підтримка водного балансу і регулювання сигналів голоду протягом дня може звести до мінімуму необґрунтовану тягу до їжі.

Ви погано спите

Гормони голоду, особливо грелін і лептин, можуть бути порушені через нестачу сну. Лептин вказує на ситість, тоді як грелін підвищує апетит. Ваше тіло виробляє більше греліну і менше лептину, коли ви не висипаєтеся, що змушує вас відчувати голод навіть після того, як ви добре поїли. Достатній сон врівноважує ці гормони, що, своєю чергою, знижує підвищений апетит.

Ви відволікаєтеся під час їжі

Ви можете не усвідомлювати, скільки їжі ви з'їдаєте, якщо їсте під час перегляду телевізора або перегляду веб-сторінок на телефоні. Відволічена їжа збільшує ймовірність переїдання або відсутності почуття ситості, що потім підживлює наступні напади голоду. Ви можете почуватися ситим і запобігти хронічному голоду, практикуючи усвідомленість під час їжі, звертаючи увагу на те, що ви їсте, і насолоджуючись кожним шматочком.

Нагадаємо, 3 поради, які допоможуть позбутися жиру на животі.

Раніше Фокус писав про найкращі продукти для контролю апетиту і схуднення.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця