Назавжди і без дієт: 3 поради, які допоможуть позбутися жиру на животі

Щоб позбутися ненависного живота, не обов'язково голодувати або сидіти на дієтах. За допомогою цих ефективних порад, ви зможете легко позбутися жиру на животі.

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Велика кількість жиру на животі — це не тільки негарно, а й становить небезпеку для здоров'я. Федеральний центр харчування пояснює класифікацію нездорової окружності талії. Так, якщо в жінок окружність талії більша за 88 см, а в чоловіків більша за 102 см, це несе ризики для здоров'я і потребує корекції ваги. Особливо, якщо відсоток жиру на животі становить 30-35%. Так званий вісцеральний жир (у ділянці талії) негативно впливає на здоров'я та наражає на ризик розвитку діабету, високого артеріального тиску і проблем із печінкою. Про поради, які допоможуть позбутися зайвого жиру в області талії, пише Bunte.

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Правильне харчування

Фото: Freepik

Для схуднення важливо, щоб ви харчувалися здоровою їжею, але не споживали більше калорій, ніж спалюєте. Правильний баланс між харчуванням і фізичними вправами дуже важливий! Зверніть увагу на дефіцит калорій, який можна отримати, наприклад, завдяки їзді на велосипеді або бігу, а також підйомом по сходах. Інтервальні тренування та регулярні тренування на витривалість мають бути інтегровані у ваше повсякденне життя.

Уникайте напівфабрикатів, продуктів із білого борошна, солодощів і солодких напоїв, а також алкоголю. А ось корисні жири, такі як оливкова олія, лляна олія або авокадо, мають стати обов'язковою частиною вашого раціону. Волоські горіхи або мигдаль ідеально підходять для втамування голоду в проміжках між прийомами їжі. Для забезпечення додаткового білка підійдуть соєві пластівці, тофу, квасоля, гарбузове насіння і сочевиця. Не хвилюйтеся — вам не обов'язково відмовлятися від вуглеводів. Ви можете спокійно їсти вівсянку, батат, пшоно та інші корисні вуглеводи. І, звісно ж, багато фруктів та овочів.

Цілеспрямовані тренування

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Для ефективного схуднення на животі слід включити силові тренування у своє повсякденне життя. Інтенсивні та короткі інтервальні тренування також мають бути у вашому щоденному розкладі, оскільки це дає змогу спалювати більше калорій. Пам'ятайте, що основна увага завжди приділяється тренуванню всього тіла. Тому для ідеального тренування слід приділяти увагу всім групам м'язів.

Регулярна ходьба допоможе вам залишатися у формі та зменшити окружність талії. Щодня це має бути 10 000 кроків, тож не соромтеся гуляти пішки, а не користуватися автомобілем.

Крім того, не менш важливо забезпечити собі хороший і достатній сон, оскільки він відіграє не останню роль у зниженні ваги. Постарайтеся відмовитися від кави вранці і пити замість неї воду з лимоном, так ви прискорите свій метаболізм. Ви також можете прискорити спалювання жиру, якщо додасте перець чилі, табаско й імбир до свого раціону.

Збереження мотивації

Фото: Freepik

Ви зберігаєте мотивацію, якщо ставите перед собою цілі, яких ви можете досягти. Це можуть бути, наприклад, ідеї для певного дефіциту калорій, водночас ви маєте подбати про те, щоб організм отримував достатню кількість білка і клітковини.

Зниження ваги не має бути стресом, якщо ви хочете забезпечити успішне схуднення в ділянці живота. Регулярні перерви на відпочинок допоможуть організму відновитися і дозволять уникнути постійного стресу.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.