Навсегда и без диет: 3 совета, которые помогут избавиться от жира на животе

Чтобы избавиться от ненавистного живота, не обязательно голодать или сидеть на диетах. С помощью этих эффективных советов, вы сможете легко избавиться от жира на животе.

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Большое количество жира на животе — это не только некрасиво, но и представляет опасность для здоровья. Федеральный центр питания поясняет классификацию нездоровой окружности талии. Так, если у женщин окружность талии больше 88 см, а у мужчин больше 102 см, это несет риски для здоровья и требует коррекции веса. Особенно, если процент жира на животе при этом составляет 30-35%. Так называемый висцеральный жир (в области талии) оказывает негативное влияние на здоровье и подвергает риску развития диабета, высокого артериального давления и проблем с печенью. О советах, которые помогут избавиться от лишнего жира в области талии, пишет Bunte.

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Правильное питание

Фото: Freepik

Для похудения важно, чтобы вы питались здоровой пищей, но не потребляли больше калорий, чем сжигаете. Правильный баланс между питанием и физическими упражнениями очень важен! Обратите внимание на дефицит калорий, который можно получить, например, благодаря езде на велосипеде или бегу, а также подъемом по лестнице. Интервальные тренировки и регулярные тренировки на выносливость должны быть интегрированы в вашу повседневную жизнь.

Избегайте полуфабрикатов, продуктов из белой муки, сладостей и сладких напитков, а также алкоголь. А вот полезные жиры, такие как оливковое масло, льняное масло или авокадо, должны стать обязательной частью вашего рациона.

Грецкие орехи или миндаль идеально подходят для утоления для голода в промежутках между приемами пищи. Для обеспечения дополнительного белка подойдут соевые хлопья, тофу, фасоль, тыквенные семечки и чечевица. Не волнуйтесь — вам не обязательно отказываться от углеводов. Вы можете спокойно есть овсянку, батат, пшено и другие полезные углеводы. И, конечно же, много фруктов и овощей.

Целенаправленные тренировки

Фото: Freepik

Для эффективного похудения на животе следует включить силовые тренировки в свою повседневную жизнь. Интенсивные и короткие интервальные тренировки также должны быть в вашем ежедневном расписании, так как это позволяет сжигать больше калорий. Помните, что основное внимание всегда уделяется тренировке всего тела. Поэтому следует уделять внимание всем группам мышц.

Регулярная ходьба поможет вам оставаться в форме и уменьшить окружность талии. Каждый день это должно быть 10 000 шагов, так что не стесняйтесь гулять пешком, а не пользоваться автомобилем.

Кроме того не менее важно обеспечить себе хороший и достаточный сон, так как он играет не последнюю роль в снижении веса. Постарайтесь отказаться от кофе по утрам и пить вместо него воду с лимоном, так вы ускорите свой метаболизм. Вы также можете ускорить сжигание жира, если включите перец чили, табаско и имбирь в свой рацион.

Сохранение мотивации

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Вы сохраняете мотивацию, если ставите перед собой цели, которых вы можете достичь. Это могут быть, например, идеи для определенного дефицита калорий, при этом вы должны позаботиться о том, чтобы организм получал достаточное количество белка и клетчатки.

Снижение веса не должно быть стрессом, если вы хотите обеспечить успешное похудение в области живота. Регулярные перерывы на отдых помогут организму восстановиться и позволя избежать постоянного стресса.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.