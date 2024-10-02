Бодішейминг директорки музею Голодомора: суд не задовольнив позов, — юристи

В Асоціації жінок-юристок України "Юрфем" уже повідомили, що готуються до оскарження рішення в апеляційному суді

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Голосіївський райсуд Києва відмовив у задоволенні позову директорки Національного музею Голодомору-геноциду Лесі Гасиджак про захист гідності та ділової репутації. Про це в Facebook повідомила Асоціація жінок-юристок України "ЮрФем".

"Коментувати рішення поки зарано, ми чекаємо повний текст, щоб проаналізувати мотивувальну частину, але вже готуємося до його оскарження в апеляційному суді" — зазначила адвокатка Оксана Гузь.

В асоціації зазначили, що подібної судової практики в Україні на цей час немає. Там додали, що дуже важливо її формувати для зміцнення демократичного суспільства, в якому немає місця дискримінації й свобода слова має межі.

Бодішеймінг директорки музею Голодомору

Нагадаємо, 27 липня 2023 року Леся Гасиджак опинилась у центрі скандалу. Адвокат Клим Братківський, народна депутатка Мар'яна Безугла та інші користувачі соцмереж написали, що вона не може обіймати посаду очільниці Національного музею Голодомору-геноциду через зовнішність та вагу. Публікації стали вірусними, але сама Леся Гасиджак дізналась про скандал тільки тоді, коли їй почали повідомляти про це. Після цього вона зізналась, що тоді кілька днів не заходила до соцмереж.

Восени минулого року адвокатки подали позов до суду. В позові зазначено, що інформація в публікаціях призвела до формування негативного образу про позивачку як науковицю, громадську активістку, що завдає шкоди її діловій репутації та негативно впливає на її професійну діяльність. Також в організації додали, що це є не тільки утиском, а й певною формою тривалого дискримінаційного переслідування.

Нагадаємо, що образливі коментарі щодо зовнішнього вигляду були й в сторону дочки знаменитої американської акторки Різ Візерспун Ави Філіп. Вона розкритикувала людей, які їх залишали та розцінила ці висловлювання як бодішеймінг.