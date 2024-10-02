Бодишейминг директора музея Голодомора: суд не удовлетворил иск, — юристы

В Ассоциации женщин-юристок Украины "Юрфем" уже сообщили, что готовятся к обжалованию решения в апелляционном суде

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Голосеевский райсуд Киева отказал в удовлетворении иска директора Национального музея Голодомора-геноцида Леси Гасиджак о защите достоинства и деловой репутации. Об этом в Facebook сообщила Ассоциация женщин-юристок Украины "ЮрФем".

"Комментировать решение пока рано, мы ждем полный текст, чтобы проанализировать мотивировочную часть, но уже готовимся к его обжалованию в апелляционном суде", — отметила адвокат Оксана Гузь.

В ассоциации отметили, что подобной судебной практики в Украине в настоящее время нет. Там добавили, что очень важно ее формировать для укрепления демократического общества, в котором нет места дискриминации и свобода слова имеет границы.

Бодишейминг директора музея Голодомора

Напомним, 27 июля 2023 года Леся Гасиджак оказалась в центре скандала. Адвокат Клим Братковский, народный депутат Марьяна Безуглая и другие пользователи соцсетей написали, что она не может занимать должность руководительницы Национального музея Голодомора-геноцида из-за внешности и веса. Публикации стали вирусными, но сама Леся Гасиджак узнала о скандале только тогда, когда ей начали сообщили об этом. После этого она призналась, что тогда несколько дней не заходила в соцсети.

Осенью прошлого года адвокаты подали иск в суд. В иске указано, что информация в публикациях привела к формированию негативного образа об истице как ученой, общественной активистке, что наносит ущерб ее деловой репутации и негативно влияет на ее профессиональную деятельность. Также в организации добавили, что это является не только притеснением, но и определенной формой длительного дискриминационного преследования.

Напомним, что оскорбительные комментарии относительно внешнего вида были и в сторону дочери знаменитой американской актрисы Риз Уизерспун Авы Филипп. Она раскритиковала людей, которые их оставляли и расценила эти высказывания как бодишейминг.