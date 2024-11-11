2 лайфхаки, які допоможуть, якщо постійно хочеться їсти, -— нутриціологиня

Причин того, що вам постійно хочеться їсти може бути безліч: від емоційного голоду до банального недоїдання. Ексклюзивно для Фокуса нутриціологиня поділилася лайфхаками, які допоможуть приборкати бажання постійно щось жувати.

В нормі у людини має бути три повноцінних прийоми їжі плюс 1 або 2 перекуси залежно від потреби. В інший час ми не маємо нічого жувати аби не провокувати стрибки цукру в крові. Проте іноді крім повноцінного харчування ми маємо постійні перекуси, не завжди збалансованою їжею, яка насичує на дуже короткий період. Усе це провокує людину на постійне під’їдання, що може негативно позначитися як на здоров’ї, так і на вазі. Нутриціологиня Анна Буховська розповіла Фокусу, чому ми можемо відчувати постійний голод, та які лайфхаки допоможуть прибрати цю звичку.

Чому постійно хочеться їсти

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"Звичайно, якщо вам постійно хочеться їсти, потрібно розбиратися індивідуально, в чому причина. Це може бути недостатня кількість калорій в раціоні, тобто людина фізично не доїдає і через це буде весь час хотіти їсти", — каже нутриціологиня.

Навіть якщо ви не пропускаєте прийоми їжі або з’їдаєте свою норму калорій за рахунок солодкого, то також швидко зголоднієте, адже така їжа дуже швидко.

"Усе це фізіологічні моменти, але є ще й психологічні. Наприклад, коли ми постійно в стресі та хочемо його зменшити. Еволюційно так склалося, що коли ми їмо, то більш-менш почуваємося у безпеці та розслабляємося, тобто їжа стає таким собі острівцем безпеки. Таким чином цей процес жування заспокоює", — каже Анна Буховська.

Постійне під’їдання може мати низку негативних наслідків для здоров’я, в тому числі збільшення ваги. Іноді ви можете навіть не помічати цього, адже кидаєте щось в рот на автоматі, без відчуття голоду або навіть розуміння того, чи є у вас потреба в їжі та коли ви їли востаннє.

Як перестати постійно жувати

Фото: Freepik

"По-перше, потрібно збалансувати раціон та мати три основні прийоми їжі. Це має бути нормальна кількість їжі, а не 100 г, та в раціоні мають бути всі групи продуктів: овочі, фрукти, різні каші, бобові, які багато хто ігнорує", — радить нутриціологиня. "Також в раціоні обов’язково мають бути різні жири та якісний білок. Якщо хоч чогось з цього не буде, людина буде швидко ставати голодною".

Білок можна отримати з різних джерел, в тому числі рослинних, адже в раціоні мають бути присутні усі групи продуктів. Основними джерелами білка є м'ясо риба, бобові, морепродукти тощо. Ви можете обирати з того, що ви їсте та з того, що вам доступно в цей момент.

"Ще один лайфхак, кий допоможе, це їсти щось хрумке. Багато хто починає їсти восени та взимку більше шкідливої їжі, наприклад, чипси, сухарики, хрусткі солодощі. На цей випадок є гарні замінники! Можна купувати фруктові чипси, які йдуть без додатків або овочеві (але вони не всім подобаються на смак) без олії.", — радить Анна Буховська.

Якщо звичайні картопляні чипси готуються у фритюрі, більш здорові фруктові та овочеві готуються шляхом дегідратації, тобто висушення. Вони корисні, тому ви можете їх спокійно вживати, якщо вам хочеться похрумтіти або щось пожувати під час перегляду улюбленого серіалу або подкасту.

"Це також може бути свіжа морква, в магазинах є спеціальна бебі-морква, яка добре підходить на перекус. Крім того, що вона буде свіжим елементом на вашій тарілці, вона ще буде хрустіти та заспокоювати", — наголошує нутриціологиня.

Фото: Freepik

Анна Буховська рекомендує також різноманітні горіхи, насіння, різноманітні хлібці та сухарики – все те, що зможе задовольнити потребу у жуванні.

"Горіхи важливо їсти цілі, адже важливий саме момент жування. Ви також можете підсушувати хліб на пательні, грилі чи навіть в духовці, готувати сніданки з лаваша, які за умови підсушування на пательні, виходять надзвичайно хрусткими", — каже Анна Буховська. "Тобто потрібно додавати різні текстури, їсти не тільки пюре з котлеткою, а й цільне м’ясо, яке потрібно жувати. Адже фактор жування дуже важливий і момент, коли їжа хрумтить, приносить нам задоволення"

Якщо ви помітили, що постійно голодні та постійно перехоплюєте їжу, перегляньте свій раціон та намагайтеся чітко дотримуватися режиму повноцінного триразового харчування. Намагайтесь вживати всі групи продуктів, щоб отримувати необхідні нутрієнти та закривати дефіцити. Обов’язково додавайте якісь хрусткі елементи та не будьте категоричні до улюблених продуктів.

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