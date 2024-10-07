Замість картоплі фрі: 3 рецепти корисних та смачних снеків від дієтолога

Якщо вам хочеться чогось подувати під час перегляду улюбленого серіалу або під час вечірніх посиденьок з друзями, спробуйте обрати більш корисні варіанти, замість звичних чипсів та картоплі фрі. Спеціально для Фокуса дієтологиня Анна Безик поділилася рецептами смачних снеків, які точно не нашкодять вашій фігурі та здоров’ю.

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Картопля фрі вважається не найкориснішою їжею зовсім не тому, що це саме картопля, а через її спосіб приготування – смаження у фритюрі. Використання рослинної олії та сам процес смаження не є здоровим способом приготування їжі. Проте якщо ви не хочете відмовлятися від смаколиків, просто знайдіть більш корисні альтернативи. І вони є! Дієтологиня-нутриціологиня Анна Безик розповідає Фокусу про рецепти корисних та смачних снеків, які ви легко зможете приготувати вдома.

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Картопля фрі – це обсмажений у фритюрі овоч, тому, якщо дещо змінити спосіб приготування та взяти інші, не менш смачніші варіанти овочів, ви отримаєте корисні закуски. До речі, картоплю фрі так само можна запекти та подати зі смачним соусом на основі білого йогурту, кропу та часнику.

Анна Безик радить для приготування снеків також використовувати солодку картоплю, кабачок або цукіні та моркву. Спробуйте приготувати, скориставшись рецептами дієтологині, і гарантуємо, що вам більше не захочеться класичної картоплі фрі.

Фрі з батату

Фото: Freepik

Інгредієнти:

2 середніх батати (солодка картопля)

2 ст. л оливкової олії

1 ч. л паприки

1/2 ч. л часникового порошку

1/2 ч. л солі

1/4 ч. л чорного перцю

Як готувати:

Розігрійте духовку до 220°C (425°F) і застеліть деко пергаментним папером.

Очистіть батати та наріжте їх тонкими смужками.

У великій мисці змішайте оливкову олію, паприку, часниковий порошок, сіль і перець. Додайте батати й добре перемішайте, щоб всі шматочки покрилися сумішшю.

Викладіть батати на деко в один шар і випікайте протягом 25-30 хвилин, або доки вони не стануть золотистими та хрусткими. Перевертайте шматочки на половині часу випікання.

Фрі з кабачків

Фото: Freepik

Інгредієнти:

2 великих кабачки

2 ст. л оливкової олії

1/2 ч. л часникового порошку

1/2 ч. л орегано

1/2 ч. л солі

1/4 ч. л чорного перцю

2 ст. л тертого пармезану (за бажанням)

Як готувати:

Розігрійте духовку до 200°C (400°F) і застеліть деко пергаментним папером.

Наріжте кабачки тонкими смужками.

У великій мисці змішайте оливкову олію, часниковий порошок, орегано, сіль і перець. Додайте кабачки та добре перемішайте.

Викладіть кабачки на деко в один шар і посипте тертим пармезаном (за бажанням). Випікайте протягом 20-25 хвилин, або доки вони не стануть золотистими та хрусткими.

Фрі з моркви

Фото: Freepik

Інгредієнти:

4 великі моркви

2 ст. л оливкової олії

1 ч. л паприки

1/2 ч. л кмину

1/2 ч. л солі

1/4 ч. л чорного перцю

Як готувати:

Розігрійте духовку до 220°C (425°F) і застеліть деко пергаментним папером.

Очистіть моркву і наріжте її тонкими смужками.

У великій мисці змішайте оливкову олію, паприку, кмин, сіль і перець. Додайте моркву і добре перемішайте.

Викладіть моркву на деко в один шар і випікайте протягом 20-25 хвилин, або доки вона не стане золотистою і хрусткою.

"Ці рецепти багет-фрі є здоровими альтернативами традиційній картоплі фрі, забезпечуючи вас корисними інгредієнтами та смаками", — підсумувала Анна Безик.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця