Що покласти школяру у ланч-бокс: нутриціологиня назвала 30 варіантів корисного перекусу

Розпочався новий навчальний рік і тисячі батьків знову почали мізкувати, що дати дитині у школу на перекус. Хтось обирає звичні бутерброди, хтось дає гроші на буфет, проте краще подбати про те, щоб перекус для школяра був корисним та поживним. Ексклюзивно для Фокуса нутриціологиня Наталія Козак розповідає про те, яким має бути здоровий перекус та пропонує 30 корисних варіантів.

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Діти проводять у школі достатньо велику кількість часу, а гаряче харчування – це радше розкіш, особливо для учнів середньої та старшої школи. Саме тому варто потурбуватися про те, щоб ваша дитина їла не чипси з колою на перекус, а їжу, яка принесе користь та підвищить розумові здібності. Фокус запитав у експертки зі здорового харчування, нутриціологині Наталії Козак, який перекус найкраще дати дитині до школи.

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Буфет чи ланч-бокс?

Фото: Freepik

Звісно, завжди можна дати дитині кишенькові гроші, аби вона щось купила у буфеті, проте, так ви не зможете проконтролювати, наскільки поживним та корисним буде цей перекус.

"Перекуси зі шкільного буфету не завжди хороша ідея, оскільки вони часто включають продукти з високим вмістом цукру, солі, і нездорових жирів, наприклад солодощі, чипси та газовані напої", — каже Наталія Козак. – "Такі перекуси можуть спричиняти коливання рівня енергії, знижувати концентрацію та сприяти набору зайвої ваги. Крім того, вони не забезпечують дітей необхідними поживними речовинами, що важливі для їхнього росту і розвитку".

І дійсно, перекус важливий не тільки для того, щоб втамувати голод, а скоріше, щоб наповнити організм дитини поживними речовинами, адже різна їжа по-різному впливає на наш організм та самопочуття.

"Здоровий перекус для школярів важливий для підтримки рівня енергії, покращення концентрації під час уроків, і запобігання переїданню. Він забезпечує організм необхідними поживними речовинами, допомагає формувати здорові харчові звички, і сприяє стабільному настрою та емоційному здоров'ю", — каже нутриціологиня.

Безпека дитячих перекусів

Наталія Козак зазначає, що відповідно до режиму дня та активності у дитини може бути від 1 до 3 здорових перекусів. Ви можете скласти ланч-бокс з тих корисних та улюблених продуктів вашого школяра, однак не забувайте про безпеку дитячих перекусів.

"Перекус має гарно зберігатися, не містити компонентів, що швидко псуються у дитячому рюкзаку, не текти, і щоб його було зручно їсти навіть руками", — радить Наталія Козак.

Що покласти школяру у ланч-бокс?

Фото: Freepik

Звісно, ви можете дати дитині у школу улюблене печиво чи цукерку, проте, за словами нутриціологині, бажано, щоб 85% вмісту ланч-боксу було якісних, натуральних продуктів для енергії та здоров’я, а 15% можна замістити смаколиками для задоволення.

Ось 30 варіантів перекусів, які пропонує нутриціологиня:

Сир твердий + яблуко + горіхи

Груша + банан + галетне печиво

Виноград "кишмиш" + сир твердий + хлібці

Сливи + цільнозернові оладки + морква

Помідорки чері + огірок + сир твердий

Яблуко + горіхи + фруктові чипси

Груша + сир твердий + хліб

Банан + сливи + галетне печиво

Виноград "кишмиш" + сир твердий + огірок

Сливи + помідорки чері + хлібці

Морква + сир твердий + яблуко

Огірок + груша + хлібці

Помідорки чері + банан + сир твердий

Яблуко + сливи + горіхи

Груша + виноград "кишмиш" + сир твердий

Фото: Freepik

Банан + морква + хліб

Виноград "кишмиш" + помідорки чері + хлібці

Сливи + сир твердий + огірок

Морква + яблуко + галетне печиво

Огірок + груша + сир твердих

Помідорки чері + банан + фруктові чипси

Яблуко + виноград "кишмиш" + сир твердий

Груша + морква + хлібці

Банан + сир твердий + сливи

Виноград "кишмиш" + помідорки чері + горіхи

Сливи + огірок + сир твердий

Морква + яблуко + хліб

Огірок + груша + фруктові чипси

Помідорки чері + сир твердий + галетне печиво

Яблуко + банан + хлібці.

"Інші комбінації ви можете сформувати виходячи з улюблених наборів ваших дітей. Для приваблення до здорового перекусу можете додавати по невеличкій цукерці, чи вафельці, а також користуватися фігурним ножами для вирізування форми", — радить Наталія Козак.

Однак, якщо дитина не привчена їсти овочі, вона навряд чи буде їсти на перекус моркву, чи помідори. В такому випадку варто змінювати харчові звички дитини та потроху зменшувати в раціоні кількість шкідливих вуглеводів та рафінованого цукру на користь більш корисних компонентів – овочів, фруктів, ягід, цільнозернових хлібців тощо.

Також не забудьте обов’язково дати дитині до школи воду, антисептик для рук та покласти у ланч-бокс серветку. Смачних перекусів та вдалого навчання вашим школярам!

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.