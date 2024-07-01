Кардіологи назвали 3 найкращі перекуси для здоров'я серця

Наше харчування безпосередньо впливає на здоров'я, зокрема й на здоров'я серця. І, якщо ми ретельно складаємо здорове меню для сніданку, обіду або вечері, то на перекус часто вибираємо не найкорисніші варіанти.

Перекус може бути найприємнішою частиною нашого щоденного раціону, тому баланс між поживними речовинами і смаком між прийомами їжі має ключове значення. "У мене течуть слинки, коли я думаю про це питання, тому що, давайте подивимося правді в очі, хто не любить перекушувати?", — говорить кардіолог Девід Сабгір. Експерт розповів, які його улюблені перекуси він може порекомендувати своїм пацієнтам. Про це пише EatingWell.

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Хумус з овочами

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Немає нічого кращого за цю хрустку закуску з вершковим соусом. Корисною заміною типової комбінації чіпсів і соусів є альтернатива з високим вмістом клітковини, наприклад, хумус і овочі.

"Хумус зазвичай готують із нуту, інших бобів або сочевиці, які містять клітковину, що допомагає знизити рівень холестерину ЛПНЩ (ліпопротеїнів низької щільності)", — пояснює Сабгір. "Овочі також містять клітковину і корисні вітаміни та мінерали".

Щоб отримати ситний перекус, поєднуйте хумус із нарізаними свіжими овочами, такими як морква, солодкий перець або огірки.

Тост з авокадо

Фото: Freepik

Тост з авокадо може бути легким сніданком або корисним перекусом, якщо ви шукаєте щось, що може зберегти відчуття ситості до наступного прийому їжі. Кардіолог пояснює, чому ця страва особливо корисна для вашого серця.

"Авокадо містить корисні жири, зокрема 5 грамів мононенасичених жирів на одну третину середнього авокадо, які можуть підтримувати здоров'я серця завдяки зниженню рівня ЛПНЩ, або поганого холестерину, в крові", — говорить він. 2 "Корисні жири з авокадо в поєднанні з клітковиною зі скибочки цільнозернового хліба — це виграшна комбінація для здоров'я серця".

Суміш горіхів із темним шоколадом

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Ви, можливо, здивуєтеся, побачивши в цьому списку шоколад, але темний шоколад у поєднанні з жменькою горіхів однаково смачний та поживний.

"Горіхи, такі як волоські або мигдаль, містять ненасичені жири, а темний шоколад містить поліфеноли, такі, як флаваноли і катехіни", — пояснює Сабгір. "Споживання як корисних ненасичених жирів, так і поліфенолів пов'язане зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань".

Крім своїх корисних для серця властивостей, поліфеноли також мають антиоксидантні та протизапальні властивості, як показано в недавньому дослідженні, опублікованому в журналі Nutrition. Крім того, горіхи є хорошим джерелом рослинного білка, тому цей перекус однаково корисний, ситний і смачний.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.