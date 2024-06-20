Акцент на харчування: 6 важливих вітамінів для підтримки здоров'я серця

Здорове серце потребує певних вітамінів та мінералів, саме тому для правильної роботи серцево-судинної системи необхідне збалансоване харчування. Включіть у свій раціон ці 6 вітамінів, необхідних для здоров'я серця.

За даними ВООЗ, щорічно серцево-судинні захворювання забирають понад 17 мільйонів життів. Хоча існує кілька чинників, що підвищують ризик розвитку захворювань серця, нездорове харчування перебуває на першому місці в списку. Існують певні групи продуктів харчування, на яких вам необхідно зосередитися, щоб запобігти серцевим захворюванням, і одна з них — вітаміни. Про те, які вітаміни найкраще підходять для вашого серця, пише Health Shots.

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Як і будь-яка інша поживна речовина, вітаміни мають вирішальне значення для підтримки здоров'я серця. "Вітаміни допомагають зменшити запалення, контролювати кров'яний тиск і запобігти накопиченню шкідливих речовин в артеріях, які є факторами ризику розвитку серцевих захворювань", — говорить доктор Нішит Чандра.

Вітаміни також допомагають підтримувати функції кровоносних судин, забезпечуючи правильне функціонування серцево-судинної системи. Дефіцит основних вітамінів може призвести до підвищеного ризику серцево-судинних захворювань. Ось основні вітаміни для здоров'я серця

Вітамін D

Фото: Freepik

Відомий як сонячний вітамін, він відіграє важливу роль у підтримці здоров'я серця. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі"Поточні варіанти лікування в серцево-судинній медицині", було виявлено, що низький рівень вітаміну D може збільшити ризик серцевих захворювань. Достатня кількість вітаміну D допомагає регулювати кров'яний тиск і покращує функцію серцево-судинної системи. Хоча перебування на сонці є найкращим джерелом вітаміну D, ви також можете включити до свого раціону червоне м'ясо, печінку, яєчні жовтки та збагачені продукти, щоб збільшити споживання вітаміну D.

Вітамін В6

Вітамін B6, також відомий як піридоксин, є одним із найважливіших вітамінів, необхідних вашому організму для підтримки здоров'я. Дефіцит вітаміну B6 може підвищити ризик серцево-судинних захворювань, ідеться в дослідженні, опублікованому в журналі"Субклітинна біохімія". Він допомагає знизити рівень гомоцистеїну, типу амінокислоти, пов'язаної з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Свинина, риба, арахіс, вівсянка, банани, молоко, соєві боби і зародки пшениці є відмінними джерелами вітаміну В6.

Вітамін В12

Як і вітамін B6, вітамін B12 необхідний для зниження рівня гомоцистеїну в крові. Дефіцит вітаміну B12 пов'язаний зі станом, званим гіпергомоцистеїнемією, ймовірність якого можна знизити за умови правильного вживання продуктів, багатих на вітамін B12, як показало дослідження, опубліковане в Американському журналі профілактичної медицини. Включіть у свій раціон рибу, молоко, сир, яйця, збагачені пластівці для сніданку та м'ясо.

Вітамін С

Вітамін С є важливою поживною речовиною, необхідною для підтримки загального стану здоров'я, включно із серцево-судинною системою. Відомий своїми антиоксидантними властивостями, вітамін С допомагає захистити стінки артерій від ушкоджень, зменшує запалення і запобігає окисленню поганого холестерину, який є ключовим фактором у розвитку атеросклерозу, каже доктор Чандра. Вам слід регулярно їсти цитрусові, перець, полуницю, броколі, брюссельську капусту, картоплю і чорну смородину.

Вітамін Е

Фото: Freepik

Ще один потужний антиоксидант, вітамін Е, допомагає запобігти окисленню холестерину ЛПНЩ і покращує загальний стан судин, підтримуючи еластичність кровоносних судин. Дослідження, опубліковане в Американському журналі терапії, засвідчило, що включення продуктів, багатих на вітамін Е, пов'язане з нижчим ризиком серцево-судинних захворювань. Олія зародків пшениці, мигдаль, насіння соняшнику, кедрові горіхи, авокадо, арахісова олія, риба і червоний солодкий перець — усі ці продукти багаті на вітамін Е.

Вітамін К

Важливий для згортання крові вітамін К також допомагає запобігти кальцифікації артерій, тим самим знижуючи ризик ішемічної хвороби серця, каже доктор Чандра. Згідно з дослідженням, опублікованим у Current Nutrition Reports, вітамін К допомагає підтримувати серцево-судинні захворювання, особливо у людей з високим ризиком і хронічними захворюваннями нирок.

Хоча всі згадані вище вітаміни необхідні для підтримки здоров'я серця, доктор Чандра каже, що вітамін D є найважливішим вітаміном для серця. "Адекватний рівень вітаміну D має вирішальне значення для підтримки функції серця, регулювання артеріального тиску і зниження ризику серцевих захворювань. З огляду на його роль у метаболізмі кальцію та протизапальні властивості, дефіцит вітаміну D пов'язаний зі збільшенням частоти проблем із серцем. Забезпечення достатньої кількості вітаміну D за допомогою впливу сонячного світла, дієти і харчових добавок життєво важливе для здоров'я серцево-судинної системи", — додає вона.

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