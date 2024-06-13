6 інгредієнтів, які потрібно додати в салат для здоров'я серця

Салат зі свіжих овочів і фруктів — дуже корисний для вашого здоров'я, але ви можете отримати від нього ще більше користі, додавши інгредієнти, які допоможуть поліпшити роботу серцево-судинної системи.

Салати більше не є просто варіантом перекусу, вони стали улюбленою стравою для багатьох людей. Їх не тільки легко приготувати, вони також можуть бути універсальною стравою і містити поживні інгредієнти, які можуть принести користь здоров'ю серця. Про те, які додаткові інгредієнти можуть не тільки поліпшити смак салату, а й підвищити його харчову цінність, пише OnlyMyHealth.

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Листова зелень для профілактики високого тиску

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Згідно з Американською кардіологічною асоціацією (AHA), вибір темних листових овочів, таких як ромен, шпинат або рукола, може принести користь серцю.

Згідно з дослідженнями, ризик серцевих захворювань знижується навіть при помірному споживанні овочів. Фактично, це було пов'язано зі зниженням ризику серцевих захворювань на 15%, а також із меншим ризиком серцевого нападу, серцевої недостатності, інсульту та проблем із кровообігом у ногах.

Білок для енергії

Якщо ви думали, що додавання овочів до салату достатньо, то вам доведеться переглянути своє рішення, оскільки також необхідна певна кількість білка, щоб підвищити відчуття ситості та рівень енергії в організмі.

АНА рекомендує додати "смажену птицю або рибу без шкіри, оіега-3 жирні кислоти, такі як лосось, форель і оселедець. Додайте нарізане зварене круто яйце або невелику кількість сиру (обирайте нежирні сири з низьким вмістом натрію, як-от моцарела або швейцарський). Додайте в салат нут, темно-синю або чорну квасолю (виберіть сорти з низьким вмістом натрію або без солі, добре промийте і осушіть їх). Несолоні горіхи, як-от пекан, мигдаль і волоські горіхи, додадуть вашому салату додаткової хрусткості та порції корисних жирів. Уся ця білкова їжа допоможе вам довше почуватися ситим".

Трави для смаку та здоров'я

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Коли справа доходить до салатів, вони часто можуть виявитися прісними, тому для поліпшення смаку та текстури можна додавати різноманітні трави, як-от базилік, чебрець, орегано або м'яту. Вони багаті на антиоксиданти, які допомагають нейтралізувати вільні радикали, що здатні пошкоджувати клітини та ДНК.

Особливо корисні для серця часник, куркума, імбир та розмарин. Вони можуть допомогти поліпшити кровообіг, зменшити запалення і навіть знизити рівень холестерину.

Цільнозернові продукти для ситості

Не забувайте, що вам також потрібна клітковина, яку можна отримати не тільки завдяки вживанню овочів, а й цільнозернових продуктів, таких як ячмінь, кіноа, булгур, сорго або дикий рис. Вони також містять вітаміни, мінерали та інші поживні речовини, які допомагають контролювати рівень холестерину, вагу і кров'яний тиск.

Горіхи та насіння для поживності

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Коли ви закінчите готувати салат, ви завжди можете додати до нього трохи горіхів і насіння, які додадуть додаткової поживності та смаку. Дослідження показують, що щоденне вживання близько 15 грамів горіхів і насіння знижує ризик серцево-судинних захворювань приблизно на 20% порівняно з тими, хто споживає мало або не споживає їх узагалі. Фонд Серця зазначає, що з'їдати 3-4 невеликих жмені горіхів і насіння щотижня також достатньо для здоров'я серця.

Оливкова олія від запалень

Одним з основних інгредієнтів, необхідних для приготування салатів, є оливкова олія, яка, за даними метааналізу, опублікованого в журналі "Критичні огляди в галузі харчової науки та харчування", допомагає зменшити запалення і підвищити рівень ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ), або "хорошого" холестерину.

Салати — ідеальний вибір для тих, хто хоче вести здоровий спосіб життя. Однак важливо включати всі перераховані вище інгредієнти в помірних кількостях. Пам'ятайте, що збалансоване харчування має вирішальне значення, а переїдання може завдати такої ж шкоди, як і вживання нездорової їжі.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця