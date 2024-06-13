6 ингредиентов, которые нужно добавить в салат для здоровья сердца

Салат из свежих овощей и фруктов — очень полезен для вашего здоровья, но вы можете получить от него еще больше пользы, добавив ингредиенты, которые помогут улучшить работу сердечно-сосудистой системы.

Салаты больше не являются вариантом перекуса, они стали любимым блюдом для многих людей. Их не только легко приготовить, они также могут быть универсальным блюдом и содержать питательные ингредиенты, которые могут принести пользу здоровью сердца. О том, какие дополнительные ингредиенты могут не только улучшить вкус салата, но и повысить его пищевую ценность, пишет OnlyMyHealth.

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Листовая зелень для профилактики высокого давления

Фото: Freepik

СогласноАмериканской кардиологической ассоциации (AHA), выбор темных листовых овощей, таких как ромэн, шпинат или руккола, может принести пользу сердцу.

Согласно исследованиям, риск сердечных заболеваний снижается даже при умеренном потреблении овощей. Фактически, это было связано со снижением риска сердечных заболеваний на 15%, а также с меньшим риском сердечного приступа, сердечной недостаточности, инсульта и проблем с кровообращением в ногах.

Белок для энергии

Если вы думали, что добавления овощей в салат достаточно, то вам придется пересмотреть свое решение, поскольку также необходимо некоторое количество белка, чтобы повысить чувство сытости и уровень энергии в организме.

АHА рекомендует добавить "жареную птицу или рыбу без кожи, оиега-3 жирные кислоты, такие как лосось, форель и сельдь. Добавьте нарезанное сваренное вкрутую яйцо или небольшое количество сыра (выбирайте нежирные сыры с низким содержанием натрия, такие как моцарелла или швейцарский). Добавьте в салат нут, темно-синюю или черную фасоль (выберите сорта с низким содержанием натрия или без соли, хорошо промойте и осушите их). Несоленые орехи, такие как пекан, миндаль и грецкие орехи, придадут вашему салату дополнительную хрусткость и порцию полезных жиров. Вся эта белковая пища поможет вам дольше чувствовать себя сытым".

Травы для вкуса и здоровья

Фото: Freepik

Когда дело доходит до салатов, они часто могут оказаться пресными, поэтому для улучшения вкуса и текстуры можно добавлять различные травы, например базилик, тимьян, орегано или мяту. Они богаты антиоксидантами, помогающими нейтрализовать свободные радикалы, которые способны повреждать клетки и ДНК.

Особенно полезны для сердца чеснок, куркума, имбирь и розмарин. Они могут помочь улучшить кровоток, уменьшить воспаление и даже снизить уровень холестерина.

Цельнозерновые продукты для сытости

Не забывайте, что вам также нужна клетчатка, которую можно получить не только за счет употребления овощей, но и цельнозерновых продуктов, таких как ячмень, киноа, булгур, сорго или дикий рис. Они также содержат витамины, минералы и другие питательные вещества, которые помогают контролировать уровень холестерина, вес и кровяное давление.

Орехи и семена для питательности

Фото: Freepik

Когда вы закончите готовить салат, вы всегда можете добавить в него немного орехов и семян, которые добавят дополнительную питательность и вкус. Исследования показывают, что ежедневное употребление около 15 граммов орехов и семян снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 20% по сравнению с теми, кто потребляет мало орехов и семян или не потребляет их вообще. Фонд Сердца отмечает, что съедать 3–4 небольших горсти орехов и семян каждую неделю также достаточно для здоровья сердца.

Оливковое масло от воспалений

Одним из основных ингредиентов, необходимых для приготовления салатов является оливковое масло, которое, по данным метаанализа, опубликованного в журнале "Критические обзоры в области пищевой науки и питания", помогает уменьшить воспаление и повысить уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) или "хорошего" холестерина.

Салаты — идеальный выбор для тех, кто хочет вести здоровый образ жизни. Однако важно включать все перечисленные выше ингредиенты в умеренных количествах. Помните, что сбалансированное питание имеет решающее значение, а переедание может принести такой же вред, как и употребление нездоровой пищи.

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