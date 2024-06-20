Акцент на питание: 6 важных витаминов для поддержания здоровья сердца

Здоровое сердце нуждается в определенных витаминах и минералах, именно поэтому для правильной работы сердечно-сосудистой системы необходимо сбалансированное питание. Включите в свой рацион эти 6 витаминов, необходимых для здоровья сердца.

По данным ВОЗ, ежегодно сердечно-сосудистые заболевания уносят более 17 миллионов жизней. Хотя существует несколько факторов, повышающих риск развития заболеваний сердца, нездоровое питание находится на первом месте в списке. Существуют определенные группы продуктов питания, на которых вам необходимо сосредоточиться, чтобы предотвратить сердечные заболевания, и одна из них — витамины. О том, какие витамины лучше всего подходят для вашего сердца, пишет Health Shots.

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Как и любое другое питательное вещество, витамины имеют решающее значение для поддержания здоровья сердца. "Витамины помогают уменьшить воспаление, контролировать кровяное давление и предотвратить накопление вредных веществ в артериях, которые являются факторами риска развития сердечных заболеваний", говорит доктор Нишит Чандра.

Витамины также помогают поддерживать функции кровеносных сосудов, обеспечивая правильное функционирование сердечно-сосудистой системы. Дефицит основных витаминов может привести к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний. Вот основные витамины для здоровья сердца

Витамин D

Фото: Freepik

Известный как солнечный витамин, он играет важную роль в поддержании здоровья сердца. Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Текущие варианты лечения в сердечно-сосудистой медицине", было обнаружено, что низкий уровень витамина D может увеличить риск сердечных заболеваний. Достаточное количество витамина D помогает регулировать кровяное давление и улучшает функцию сердечно-сосудистой системы. Хотя пребывание на солнце является лучшим источником витамина D, вы также можете включить в свой рацион красное мясо, печень, яичные желтки и обогащенные продукты, чтобы увеличить потребление витамина D.

Витамин В6

Витамин B6, также известный как пиридоксин, является одним из важнейших витаминов, необходимых вашему организму для поддержания здоровья. Дефицит витамина B6 может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в исследовании, опубликованном в журнале "Субклеточная биохимия". Он помогает снизить уровень гомоцистеина, типа аминокислоты, связанной с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Свинина, рыба, арахис, овсянка, бананы, молоко, соевые бобы и зародыши пшеницы являются отличными источниками витамина В6.

Витамин В12

Как и витамин B6, витамин B12 необходим для снижения уровня гомоцистеина в крови. Дефицит витамина B12 связан с состоянием, называемым гипергомоцистеинемией, вероятность которого можно снизить при правильном употреблении продуктов, богатых витамином B12, как показало исследование, опубликованное в Американском журнале профилактической медицины. Включите в свой рацион рыбу, молоко, сыр, яйца, обогащенные хлопья для завтрака и мясо.

Витамин С

Витамин С является важным питательным веществом, необходимым для поддержания общего состояния здоровья, включая сердечно-сосудистую систему. Известный своими антиоксидантными свойствами, витамин С помогает защитить стенки артерий от повреждений, уменьшает воспаление и предотвращает окисление плохого холестерина, который является ключевым фактором в развитии атеросклероза, говорит доктор Чандра. Вам следует регулярно есть цитрусовые, перец, клубнику, брокколи, брюссельскую капусту, картофель и черную смородину.

Витамин Е

Фото: Freepik

Еще один мощный антиоксидант, витамин Е, помогает предотвратить окисление холестерина ЛПНП и улучшает общее состояние сосудов, поддерживая эластичность кровеносных сосудов. Исследование, опубликованное в Американском журнале терапии, показало, что включение продуктов, богатых витамином Е, связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Масло зародышей пшеницы, миндаль, семена подсолнечника, кедровые орехи, авокадо, арахисовое масло, рыба и красный сладкий перец — все эти продукты богаты витамином Е.

Витамин К

Важный для свертывания крови витамин К также помогает предотвратить кальцификацию артерий, тем самым снижая риск ишемической болезни сердца, говорит доктор Чандра. Согласно исследованию, опубликованному в Current Nutrition Reports, витамин К помогает поддерживать сердечно-сосудистые заболевания, особенно у людей с высоким риском и хроническими заболеваниями почек.

Хотя все упомянутые выше витамины необходимы для поддержания здоровья сердца, доктор Чандра говорит, что витамин D является наиболее важным витамином для сердца. "Адекватный уровень витамина D имеет решающее значение для поддержания функции сердца, регулирования артериального давления и снижения риска сердечных заболеваний. Учитывая его роль в метаболизме кальция и противовоспалительные свойства, дефицит витамина D связан с увеличением частоты проблем с сердцем. Обеспечение достаточного количества витамина D посредством воздействия солнечного света, диеты и пищевых добавок жизненно важно для здоровья сердечно-сосудистой системы", — добавляет она.

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