Кардиологи назвали 3 лучших перекуса для здоровья сердца

Наше питание напрямую влияет на здоровье, в том числе и на здоровье сердца. И, если мы тщательно составляем здоровое меню для завтрака, обеда или ужина, то на перекус зачастую выбираем не самые полезные варианты.

Перекус может быть самой приятной частью нашего ежедневного рациона, поэтому баланс между питательными веществами и вкусом между приемами пищи имеет ключевое значение. "У меня текут слюнки, когда я думаю об этом вопросе, потому что, давайте посмотрим правде в глаза, кто не любит перекусывать?", — говорит кардиолог Дэвид Сабгир. Эксперт рассказал, какие его любимые перекусы он может порекомендовать своим пациентам. Об этом пишет EatingWell.

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Хумус с овощами

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Нет ничего лучше этой хрустящей закуски со сливочным соусом. Полезной заменой типичной комбинации чипсов и соусов является альтернатива с высоким содержанием клетчатки, например, хумус и овощи.

"Хумус обычно готовят из нута, других бобов или чечевицы, которые содержат клетчатку, помогающую снизить уровень холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности)", — объясняет Сабгир. "Овощи также содержат клетчатку и полезные витамины и минералы".

Чтобы получить сытный перекус, сочетайте хумус с нарезанными свежими овощами, такими как морковь, сладкий перец или огурцы.

Тост с авокадо

Фото: Freepik

Тост с авокадо может быть легким завтраком или полезным перекусом, если вы ищете что-то, что может сохранить чувство сытости до следующего приема пищи. Кардиолог объясняет, почему это блюдо особенно полезно для вашего сердца.

"Авокадо содержит полезные жиры, в том числе 5 граммов мононенасыщенных жиров на одну треть среднего авокадо, которые могут поддерживать здоровье сердца за счет снижения уровня ЛПНП или плохого холестерина в крови", — говорит он. 2 "Полезные жиры из авокадо в сочетании с клетчаткой из ломтика цельнозернового хлеба — это выигрышная комбинация для здоровья сердца".

Смесь орехов с темным шоколадом

Фото: Freepik

Вы, возможно, удивитесь, увидев в этом списке шоколад, но темный шоколад в сочетании с горсткой орехов одинаково вкусен и питателен.

"Орехи, такие как грецкие или миндаль, содержат ненасыщенные жиры, а темный шоколад содержит полифенолы, такие, как флаванолы и катехины", — объясняет Сабгир. "Потребление как полезных ненасыщенных жиров, так и полифенолов связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний".

Помимо своих полезных для сердца свойств, полифенолы также обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, как показано в недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nutrition. Кроме того, орехи являются хорошим источником растительного белка, поэтому этот перекус одинаково полезен, сытен и вкусен.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.