Что положить школьнику в ланч-бокс: нутрициолог назвала 30 вариантов полезного перекуса

Начался новый учебный год — и тысячи родителей снова задумались о том, что дать ребенку в школу на перекус. Кто-то выбирает привычные бутерброды, кто-то дает деньги на буфет, однако лучше позаботиться о том, чтобы перекус для школьника был полезным и питательным. Эксклюзивно для Фокуса нутрициолог Наталья Козак рассказывает о том, каким должен быть здоровый перекус и предлагает 30 полезных вариантов.

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Дети проводят в школе достаточно большое количество времени, а горячее питание — это скорее роскошь, особенно для учеников средней и старшей школы. Именно поэтому стоит позаботиться о том, чтобы ваш ребенок ел не чипсы с колой на перекус, а пищу, которая принесет пользу и повысит умственные способности. Фокус спросил у эксперта по здоровому питанию, нутрициолога Натальи Козак, какой перекус лучше всего дать ребенку в школу.

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Буфет или ланч-бокс?

Фото: Freepik

Конечно, всегда можно дать ребенку карманные деньги, чтобы он что-то купил в буфете, однако так вы не сможете проконтролировать, насколько питательным и полезным будет этот перекус.

"Перекусы из школьного буфета не всегда хорошая идея, поскольку они часто включают продукты с высоким содержанием сахара, соли и нездоровых жиров, например сладости, чипсы и газированные напитки", — говорит Наталья Козак, — "Такие перекусы могут вызывать колебания уровня энергии, снижать концентрацию и способствовать набору лишнего веса. Кроме того, они не обеспечивают детей необходимыми питательными веществами, которые важны для их роста и развития".

И действительно, перекус важен не только для того, чтобы утолить голод, а скорее, чтобы наполнить организм ребенка питательными веществами, ведь разная пища по-разному влияет на наш организм и самочувствие.

"Здоровый перекус для школьников важен для поддержания уровня энергии, улучшения концентрации во время уроков, и предотвращения переедания. Он обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, помогает формировать здоровые пищевые привычки, и способствует стабильному настроению и эмоциональному здоровью", — говорит нутрициолог.

Безопасность детских перекусов

Наталья Козак отмечает, что в соответствии с режимом дня и активности у ребенка может быть от 1 до 3 здоровых перекусов. Вы можете составить ланч-бокс из полезных и любимых продуктов вашего школьника, однако не забывайте о безопасности детских перекусов.

"Перекус должен хорошо храниться, не содержать компонентов, которые быстро портятся в детском рюкзаке, не течь, и чтобы его было удобно есть даже руками", — советует Наталья Козак.

Что положить школьнику в ланч-бокс?

Фото: Freepik

Конечно, вы можете дать ребенку в школу любимое печенье или конфету, однако, по словам нутрициолога, желательно, чтобы 85% содержимого ланч-бокса было качественных, натуральных продуктов для энергии и здоровья, а 15% можно заместить сладостями для удовольствия.

Вот 30 вариантов перекусов, которые предлагает нутрициолог:

Сыр твердый + яблоко + орехи

Груша + банан + галетное печенье

Виноград "кишмиш" + сыр твердый + хлебцы

Сливы + цельнозерновые оладьи + морковь

Помидорки черри + огурец + сыр твердый

Яблоко + орехи + фруктовые чипсы

Груша + сыр твердый + хлеб

Банан + сливы + галетное печенье

Виноград "кишмиш" + сыр твердый + огурец

Сливы + помидорки черри + хлебцы

Морковь + сыр твердый + яблоко

Огурец + груша + хлебцы

Помидорки черри + банан + сыр твердый

Яблоко + сливы + орехи

Груша + виноград "кишмиш" + сыр твердый

Фото: Freepik

Банан + морковь + хлеб

Виноград "кишмиш" + помидорки черри + хлебцы

Сливы + сыр твердый + огурец

Морковь + яблоко + галетное печенье

Огурец + груша + сыр твердых

Помидорки черри + банан + фруктовые чипсы

Яблоко + виноград "кишмиш" + сыр твердый

Груша + морковь + хлебцы

Банан + сыр твердый + сливы

Виноград "кишмиш" + помидорки черри + орехи

Сливы + огурец + сыр твердый

Морковь + яблоко + хлеб

Огурец + груша + фруктовые чипсы

Помидорки черри + сыр твердый + галетное печенье

Яблоко + банан + хлебцы.

"Другие комбинации вы можете сформировать исходя из любимых наборов ваших детей. Для привлечения к здоровому перекусу можете добавлять по небольшой конфете, или вафле, а также пользоваться фигурным ножами для вырезания формы", — советует Наталья Козак.

Однако, если ребенок не приучен есть овощи, он вряд ли будет есть на перекус морковь или помидоры. В таком случае следует менять пищевые привычки ребенка и понемногу уменьшать в рационе количество вредных углеводов и рафинированного сахара в пользу более полезных компонентов — овощей, фруктов, ягод, цельнозерновых хлебцов и тому подобное.

Также не забудьте обязательно дать ребенку в школу воду, антисептик для рук и положить в ланч-бокс салфетку. Вкусных перекусов и удачной учебы вашим школьникам!

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.