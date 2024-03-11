Не вредно: 7 перекусов, которые можно есть каждый день, не беспокоясь о фигуре

Не все могут придерживаться трехразового режима питания и нуждаются в перекусах. Если выбирать продукты для перекуса осознанно, они могут стать полезной частью сбалансированной диеты, обеспечивая организм энергией и необходимыми питательными веществами между приемами пищи.

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Если вы хотите питаться правильно и сбалансировано, важно подумать о перекусе заранее, а не хватать первый попавшийся снек в супермаркете. Многие перекусы могут способствовать увеличению веса из-за их высокой калорийности и содержания сахара, но существуют также полезные варианты, которыми можно наслаждаться, не опасаясь за фигуру. Об этом пишет She Finds.

Дипломированный диетолог Крутика Нанавати рассказала о том, какие продукты можно есть на перекус, не беспокоясь о наборе веса.

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Свежие фрукты

Фото: Pixabay

Фрукты, содержащие множество витаминов, минералов и клетчатки, обладают приятной сладостью и доставляют в организм ценные питательные вещества. Высокое содержание воды во фруктах придает объем без лишних калорий, способствуя ощущению сытости.

"Яблоки, ягоды и апельсины не только низкокалорийные, но также содержат большое количество клетчатки и воды, помогающие сохранять чувство сытости в течение более длительных периодов времени, тем самым снижая общее потребление калорий", — говорит Нанавати.

Овощи с хумусом

Эта комбинация предлагает идеальный баланс клетчатки, витаминов и полезных жиров. Морковь, сельдерей и сладкий перец, создают хрустящую низкокалорийную основу, а хумус придает кремовую текстуру вместе с растительным белком и полезными жирами.

"Овощи, такие как морковь, огурцы и сладкий перец, в сочетании с хумусом, обеспечивают приятный хруст с дозой белка и полезных жиров, предотвращая переедание", — рассказывает диетолог.

Греческий йогурт с медом

Фото: Freepik

Греческий йогурт богат белком, который способствует ощущению сытости и поддержанию здоровья мышц. Добавление меда придает естественную сладость, а также дает организму необходимые витамины и антиоксиданты.

Нанавати говорит, что "греческий йогурт с высоким содержанием белка и пробиотиков помогает контролировать аппетит и улучшает пищеварение, а небольшое количество меда добавляет сладости без слишком большого количества дополнительных калорий".

Орехи и семена

Обогащенные полезными жирами, белками и витаминами, миндаль, грецкие орехи, семена чиа и семена льна приносят множество преимуществ для здоровья. Комбинация клетчатки и белка помогает сдерживать чувство голода, поддерживая сытость.

"Миндаль, грецкие орехи и семена чиа — это богатые питательными веществами продукты, содержащие полезные жиры, белки и клетчатку, способствующие ощущению сытости и снижающие вероятность перекуса менее здоровыми вариантами", — утверждает она.

Воздушный попкорн

Фото: Pexels

Воздушный попкорн – это полезный для веса вариант перекуса. Низкое содержание калорий и высокое содержание клетчатки обеспечивает приятный хрустящий вкус, не способствуя увеличению веса.

"Благодаря низкому содержанию калорий и большому объему воздушный попкорн может удовлетворить тягу к хрустящему перекусу, без значительного потребления калорий", — подчеркивает Нанавати.

Цельнозерновые крекеры с авокадо

Цельнозерновые крекеры являются хорошим источником клетчатки и сложных углеводов, которые способствуют сытости и устойчивому приливу энергии. Авокадо известно богатыми, полезными для сердца мононенасыщенными жирами, витаминами и минералами, а также восхитительной кремовой текстурой. Эта комбинация обеспечивает баланс между приятным вкусом и питательной ценностью, что делает ее разумным выбором для тех, кто заботится о своем весе.

"Цельные зерна являются хорошим источником клетчатки, а авокадо содержит полезные жиры, которые помогают сдерживать чувство голода в течение длительного времени", — говорит Нанавати.

Творог с ананасом

Фото: Freepik

Творог является богатым источником белка, способствует ощущению сытости и поддерживает здоровье костей, а ананас добавляет естественную сладость и заряд витаминов и антиоксидантов. Этот перекус низкокалорийный и дает удовлетворительное сочетание белка и клетчатки, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет контролировать вес без ущерба для пищевой ценности.

"Обезжиренный творог богат белком, и в сочетании с натуральной сладостью ананаса, обеспечивает сбалансированный перекус, предотвращающий скачки уровня сахара в крови", — говорит Нанавати.

Напомним, 5 полезных перекусов, которые можно съесть за рабочим столом.

Ранее Фокус писал о пяти наихудших обработанных перекусах, от которых лучше отказаться, поскольку они вызывают резистентность к инсулину и нарушают обмен веществ.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.