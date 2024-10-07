Вместо картошки фри: 3 рецепта полезных и вкусных снеков от диетолога

Если вам хочется чем-то подкрепиться во время просмотра любимого сериала или во время вечерних посиделок с друзьями, попробуйте выбрать более полезные варианты, вместо привычных чипсов и картошки фри. Специально для Фокуса диетолог Анна Безык поделилась рецептами вкусных снеков, которые точно не навредят вашей фигуре и здоровью.

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Картофель фри считается не самой полезной едой вовсе не из-за самого картофеля, а из-за его способа приготовления — жарки во фритюре. Использование растительного масла и сам процесс жарки не является здоровым способом приготовления пищи. Однако если вы не хотите отказываться от вкусностей, просто найдите более полезные альтернативы. И они есть! Диетолог-нутрициолог Анна Безик рассказывает Фокусу о рецептах полезных и вкусных снеков, которые вы легко сможете приготовить дома.

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Картофель фри — это обжаренный во фритюре овощ, поэтому, если несколько изменить способ приготовления и взять другие, не менее вкусные варианты овощей, вы получите полезные закуски. Кстати, картофель так же можно запечь, а не обжарить во фритюре и подать с вкусным соусом на основе белого йогурта, укропа и чеснока.

Анна Безык советует для приготовления снеков также использовать сладкий картофель, кабачок или цуккини и морковь. Попробуйте приготовить, воспользовавшись рецептами диетолога, и гарантируем, что вам больше не захочется классической картошки фри.

Фри из батата

Фото: Freepik

Ингредиенты:

2 средних батата (сладкий картофель)

2 ст. л оливкового масла

1 ч. л паприки

1/2 ч. л чесночного порошка

1/2 ч. л соли

1/4 ч. л черного перца

Как готовить:

Разогрейте духовку до 220°C (425°F) и застелите противень пергаментной бумагой.

Очистите бататы и нарежьте их тонкими полосками.

В большой миске смешайте оливковое масло, паприку, чесночный порошок, соль и перец. Добавьте бататы и хорошо перемешайте, чтобы все кусочки покрылись смесью.

Выложите бататы на противень в один слой и выпекайте в течение 25-30 минут, или пока они не станут золотистыми и хрустящими. Переворачивайте кусочки на половине времени выпекания.

Фри из кабачков

Фото: Freepik

Ингредиенты:

2 больших кабачка

2 ст. л оливкового масла

1/2 ч. л чесночного порошка

1/2 ч. л орегано

1/2 ч. л соли

1/4 ч. л черного перца

2 ст. л тертого пармезана (по желанию)

Как готовить:

Разогрейте духовку до 200°C (400°F) и застелите противень пергаментной бумагой.

Нарежьте кабачки тонкими полосками.

В большой миске смешайте оливковое масло, чесночный порошок, орегано, соль и перец. Добавьте кабачки и хорошо перемешайте.

Выложите кабачки на противень в один слой и посыпьте тертым пармезаном (по желанию). Выпекайте в течение 20-25 минут, или пока они не станут золотистыми и хрустящими.

Фри из моркови

Фото: Freepik

Ингредиенты:

4 большие моркови

2 ст. л оливкового масла

1 ч. л паприки

1/2 ч. л тмина

1/2 ч. л соли

1/4 ч. л черного перца

Как готовить:

Разогрейте духовку до 220°C (425°F) и застелите противень пергаментной бумагой.

Очистите морковь и нарежьте ее тонкими полосками.

В большой миске смешайте оливковое масло, паприку, тмин, соль и перец. Добавьте морковь и хорошо перемешайте.

Выложите морковь на противень в один слой и выпекайте в течение 20-25 минут, или пока она не станет золотистой и хрустящей.

"Эти рецепты багет-фри являются здоровыми альтернативами традиционной картошки фри, обеспечивая вас полезными ингредиентами и вкусами", — подытожила Анна Безык.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту