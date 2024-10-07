Вместо картошки фри: 3 рецепта полезных и вкусных снеков от диетолога
Если вам хочется чем-то подкрепиться во время просмотра любимого сериала или во время вечерних посиделок с друзьями, попробуйте выбрать более полезные варианты, вместо привычных чипсов и картошки фри. Специально для Фокуса диетолог Анна Безык поделилась рецептами вкусных снеков, которые точно не навредят вашей фигуре и здоровью.
Картофель фри считается не самой полезной едой вовсе не из-за самого картофеля, а из-за его способа приготовления — жарки во фритюре. Использование растительного масла и сам процесс жарки не является здоровым способом приготовления пищи. Однако если вы не хотите отказываться от вкусностей, просто найдите более полезные альтернативы. И они есть! Диетолог-нутрициолог Анна Безик рассказывает Фокусу о рецептах полезных и вкусных снеков, которые вы легко сможете приготовить дома.
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Картофель фри — это обжаренный во фритюре овощ, поэтому, если несколько изменить способ приготовления и взять другие, не менее вкусные варианты овощей, вы получите полезные закуски. Кстати, картофель так же можно запечь, а не обжарить во фритюре и подать с вкусным соусом на основе белого йогурта, укропа и чеснока.
Анна Безык советует для приготовления снеков также использовать сладкий картофель, кабачок или цуккини и морковь. Попробуйте приготовить, воспользовавшись рецептами диетолога, и гарантируем, что вам больше не захочется классической картошки фри.
Фри из батата
Ингредиенты:
- 2 средних батата (сладкий картофель)
- 2 ст. л оливкового масла
- 1 ч. л паприки
- 1/2 ч. л чесночного порошка
- 1/2 ч. л соли
- 1/4 ч. л черного перца
Как готовить:
Разогрейте духовку до 220°C (425°F) и застелите противень пергаментной бумагой.
Очистите бататы и нарежьте их тонкими полосками.
В большой миске смешайте оливковое масло, паприку, чесночный порошок, соль и перец. Добавьте бататы и хорошо перемешайте, чтобы все кусочки покрылись смесью.
Выложите бататы на противень в один слой и выпекайте в течение 25-30 минут, или пока они не станут золотистыми и хрустящими. Переворачивайте кусочки на половине времени выпекания.
Фри из кабачков
Ингредиенты:
- 2 больших кабачка
- 2 ст. л оливкового масла
- 1/2 ч. л чесночного порошка
- 1/2 ч. л орегано
- 1/2 ч. л соли
- 1/4 ч. л черного перца
- 2 ст. л тертого пармезана (по желанию)
Как готовить:
Разогрейте духовку до 200°C (400°F) и застелите противень пергаментной бумагой.
Нарежьте кабачки тонкими полосками.
В большой миске смешайте оливковое масло, чесночный порошок, орегано, соль и перец. Добавьте кабачки и хорошо перемешайте.
Выложите кабачки на противень в один слой и посыпьте тертым пармезаном (по желанию). Выпекайте в течение 20-25 минут, или пока они не станут золотистыми и хрустящими.
Фри из моркови
Ингредиенты:
- 4 большие моркови
- 2 ст. л оливкового масла
- 1 ч. л паприки
- 1/2 ч. л тмина
- 1/2 ч. л соли
- 1/4 ч. л черного перца
Как готовить:
Разогрейте духовку до 220°C (425°F) и застелите противень пергаментной бумагой.
Очистите морковь и нарежьте ее тонкими полосками.
В большой миске смешайте оливковое масло, паприку, тмин, соль и перец. Добавьте морковь и хорошо перемешайте.
Выложите морковь на противень в один слой и выпекайте в течение 20-25 минут, или пока она не станет золотистой и хрустящей.
"Эти рецепты багет-фри являются здоровыми альтернативами традиционной картошки фри, обеспечивая вас полезными ингредиентами и вкусами", — подытожила Анна Безык.
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