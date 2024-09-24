"Історичне рішення": Швейцарський парламент визнав Голодомор в Україні геноцидом

Парламентарії ухвалили резолюцію з цього приводу 123 голосами. Швейцарська народна партія виступила проти цього визнання.

Related video

Швейцарський парламент визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом Українського народу. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він зазначає, що в ухваленій заяві Національна Рада Швейцарії визнає систематичні дії, спрямовані на масове і цілеспрямоване вбивство голодом з наміром знищити національну, етнічну, расову або релігійну групу актом геноциду.

"Це дійсно історичне рішення. І це дуже важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та збереження пам'яті про мільйони невинних жертв", — зауважив голова українського парламенту.

Як повідомляє swissinfo, Палата представників визнала голод 1932-1933 років геноцидом проти українського цивільного населення. Парламентарії ухвалили резолюцію з цього приводу 123 голосами проти 58, а сім утрималися.

"Цим визнанням ми гарантуємо, що жертви не будуть забуті", — сказала Христина Бадерчер із Партії зелених.

Швейцарська народна партія виступила проти цього визнання геноциду. За словами політика Моніки Рюеггер, оцінка геноциду — справа міжнародних трибуналів, а не окремих держав.

"Швейцарія не повинна вирішувати, чи мав місце геноцид. Вона може або стати на бік однієї зі сторін, або зберегти нейтралітет і суверенітет", — додала вона.

Музей Голодомору раніше повідомляв, що парламент Швейцарії планував розглянути питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу на початку березня.

Швейцарська Конфедерація долучилася до декларацій ООН та ЮНЕСКО, присвячених пам'яті жертв Голодомору в Україні, засуджуючи жорстоку політику сталінського режиму та закликаючи до поширення інформації про Голодомор як про одну з трагічних сторінок світової історії. Однак країна майже двадцять років не наважувалася назвати Голодомор геноцидом на державному рівні. Повномасштабне російське вторгнення змусило більш активно повернутися до цієї теми.

У червні 2023 року представники громадянського суспільства Швейцарії опублікували відкритий лист до членів Національної ради з проханням визнати Голодомор в Україні в 1930-х роках геноцидом.

Нині вже 37 країн світу визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Ще низка країн в офіційних зверненнях засудили Голодомор як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом. Сама Україна на законодавчому рівні визнала Голодомор геноцидом 28 листопада 2006 року.

Нагадаємо, російська влада зруйнувала пам'ятники жертвам Голодомору в Херсонській області.

Однак навіть попри окупацію, українці на ТОТ вшанували пам'ять жертв Голодомору. В останню суботу листопада українці запалюють свічку у вікні в пам'ять про земляків, яких радянська влада заморила штучним голодом у 30-х роках минулого століття.