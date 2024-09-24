"Историческое решение": Швейцарский парламент признал Голодомор в Украине геноцидом

Парламентарии приняли резолюцию по этому поводу 123 голосами. Швейцарская народная партия выступила против этого признания.

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Швейцарский парламент признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом Украинского народа. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он отмечает, что в принятом заявлении Национальный Совет Швейцарии признает систематические действия, направленные на массовое и целенаправленное убийство голодом с намерением уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу актом геноцида.

"Это действительно историческое решение. И это очень важный шаг на пути к восстановлению исторической справедливости и сохранению памяти о миллионах невинных жертв", — отметил глава украинского парламента.

Как сообщает swissinfo, Палата представителей признала голод 1932-1933 годов геноцидом против украинского гражданского населения. Парламентарии приняли резолюцию по этому поводу 123 голосами против 58, при семи воздержавшихся.

"Этим признанием мы гарантируем, что жертвы не будут забыты", — сказала Кристина Бадерчер из Партии зеленых.

Швейцарская народная партия выступила против этого признания геноцида. По словам политика Моники Рюэггер, оценка геноцида — дело международных трибуналов, а не отдельных государств.

"Швейцария не должна решать, имел ли место геноцид. Она может либо встать на сторону одной из сторон, либо сохранить нейтралитет и суверенитет", — добавила она.

Музей Голодомора ранее сообщал, что парламент Швейцарии планировал рассмотреть вопрос о признании Голодомора геноцидом украинского народа в начале марта.

Швейцарская Конфедерация присоединилась к декларациям ООН и ЮНЕСКО, посвященным памяти жертв Голодомора в Украине, осуждая жестокую политику сталинского режима и призывая к распространению информации о Голодоморе как об одной из трагических страниц мировой истории. Однако страна почти двадцать лет не решалась назвать Голодомор геноцидом на государственном уровне. Полномасштабное российское вторжение заставило более активно вернуться к этой теме.

В июне 2023 года представители гражданского общества Швейцарии опубликовали открытое письмо к членам Национального совета с просьбой признать Голодомор на Украине в 1930-х годах геноцидом.

В настоящее время уже 37 стран мира признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Еще ряд стран в официальных обращениях осудили Голодомор как акт истребления человечества, совершенный тоталитарным сталинским режимом. Сама Украина на законодательном уровне признала Голодомор геноцидом 28 ноября 2006 года.

Напомним, российские власти разрушили памятники жертвам Голодомора в Херсонской области.

Однако даже несмотря на оккупацию, украинцы на ВОТ почтили память жертв Голодомора. В последнюю субботу ноября украинцы зажигают свечу в окне в память о земляках, которых советская власть заморила искусственным голодом в 30-х годах прошлого века.