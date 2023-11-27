Несмотря на оккупацию: украинцы на ВОТ почтили память жертв Голодомора (фото)
Жители оккупированных территорий показали фото свечей, зажженных в память о соотечественниках, замученных советским режимом.
Украинцы на временно оккупированных территориях почтили память жертв Голодомора 1930-х годов. Соответствующие снимки опубликовал Центр национального сопротивления 27 ноября.
"Даже живя под оккупацией врага, украинцы не забывают свою историю и уважают миллионы невинно убиенных Москвой соотечественников", — отметили участники подполья.Важно
Как отмечают в ЦНС, во всем мире в последнюю субботу ноября украинцы зажигают свечу в окне в память о земляках, которых советская власть заморила искусственным голодом в 30-х годах прошлого века.
В подполье подчеркнули, что сегодня Российская Федерация продолжает политику, направленную на уничтожение украинцев как нации, поэтому люди, которые осмеливаются чтить память жертв Голодомора в оккупации подвергают себя опасности.
"Однако украинцев это не остановило", — констатировали в авторы публикации.
Жители оккупированных территорий прислали в чат-бот ЦНС фото свечей, зажженных в память о замученных голодом соотечественниках.
Напомним, 25 ноября в Варшаве почтили память жертв Голодомора 1932-33 годов. Люди пришли на православное кладбище в польской столице в 90-ю годовщину одного из самых масштабных геноцидов украинского народа.
Ранее, 24 ноября, в ЦНС сообщили, что российские оккупанты разрушают памятники жертвам Голодомора в Херсонской области. От рук оккупационных властей пострадали памятники в Новой Каховке и в Алешках.