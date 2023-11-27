Несмотря на оккупацию: украинцы на ВОТ почтили память жертв Голодомора (фото)

Жители оккупированных территорий показали фото свечей, зажженных в память о соотечественниках, замученных советским режимом.

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Украинцы на временно оккупированных территориях почтили память жертв Голодомора 1930-х годов. Соответствующие снимки опубликовал Центр национального сопротивления 27 ноября.

"Даже живя под оккупацией врага, украинцы не забывают свою историю и уважают миллионы невинно убиенных Москвой соотечественников", — отметили участники подполья.

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90-я годовщина Голодомора: декларацию ООН подписали 55 стран и Евросоюз, – Кулеба

Как отмечают в ЦНС, во всем мире в последнюю субботу ноября украинцы зажигают свечу в окне в память о земляках, которых советская власть заморила искусственным голодом в 30-х годах прошлого века.

В подполье подчеркнули, что сегодня Российская Федерация продолжает политику, направленную на уничтожение украинцев как нации, поэтому люди, которые осмеливаются чтить память жертв Голодомора в оккупации подвергают себя опасности.

"Однако украинцев это не остановило", — констатировали в авторы публикации.

Жители оккупированных территорий прислали в чат-бот ЦНС фото свечей, зажженных в память о замученных голодом соотечественниках.

Украинцы в оккупации показали, как почтили память жертв Голодомора Фото: Центр национального сопротивления

Жители оккупированных территорий зажгли свечи в День памяти жертв Голодомора Фото: Центр национального сопротивления

Напомним, 25 ноября в Варшаве почтили память жертв Голодомора 1932-33 годов. Люди пришли на православное кладбище в польской столице в 90-ю годовщину одного из самых масштабных геноцидов украинского народа.

Ранее, 24 ноября, в ЦНС сообщили, что российские оккупанты разрушают памятники жертвам Голодомора в Херсонской области. От рук оккупационных властей пострадали памятники в Новой Каховке и в Алешках.