На Херсонщине оккупанты уничтожают памятники жертвам Голодомора (фото)

Российские власти отрицают Голодомор в Украине. Уничтожая памятники они заявляют, что это "символ дезинформации".

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Российские власти продолжают уничтожать украинскую историю и отрицать Голодомор. На этот раз оккупанты разрушают памятники жертвам Голодомора в Херсонской области. Об этом сообщается на сайте Музея Голодомора.

Отмечается, что от рук оккупационных властей пострадали памятники в Новой Каховке и в Олешках. В частности, они не признают Голодомор и считают памятники лишь "инструментом манипуляции", которые были созданы для "разжигания ненависти к России".

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Между тем, как пишет Музей ссылаясь на российские издания, Россия называет это "демонтажем символа дезинформации". Оккупанты считают, что голод был в южных регионах РФ и в Советском Союзе каждые несколько десятков лет и Украина пострадала "не больше всех".

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

В Музее Голодомора говорят, что возмущены такими действиями и попросили правоохранительные органы провести расследование и установить причастных к уничтожению памятников. Также они отметили, что отрицание факта Голодомора стало важной частью исторической политики России. В частности, для РФ главным является манипуляция мнением о коммунистическом прошлом. Они это делают для привлечения сторонников антизападной политики Путина.

В октябре прошлого года оккупанты снесли мемориал "Жертвам голодомора" в Мариуполе. Они также называли это "символом дезинформации". Тогда сообщалось, что памятник планируют переделать на строительные материалы.

Между тем в августе 2023 года в РФ освятили памятник Иосифу Сталину. Священник, который освящал памятник, заявил, что благодаря репрессиям есть "множество новомучеников и исповедников".