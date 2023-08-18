С благодарностью за "новомученников": в РФ освятили памятник Сталину (фото, видео)

Монумент Иосифу Сталину был изготовлен еще в 2020 году, однако установку скульптуры долго не получалось согласовать. По словам авторов памятника, главы большинства российских регионов отвечали: "Спасибо, не надо".

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В Псковской области Российской Федерации, в городе Великие Луки, открыли и освятили новый памятник Иосифу Сталину. Об этом пишет региональное издание "МК".

Сообщается, что 8-метровую скульптуру установили на территории завода "Микрон". По данным СМИ, изготовили памятник в 2020 году за "народные средства". Изначально его планировали поставить в Волгограде, однако местные власти выступили против.

По словам авторов скульптуры, установку монумента не получалось согласовать в течение нескольких лет. Главы большинства регионов в ответ на предложение о размещении памятника отвечали: "Спасибо, не надо".

Издание Sota сообщает, что отец Антоний, освятивший скульптуру Сталина, сказал, что во времена его правления были репрессии по отношению к священникам и "церковь пострадала", однако "благодаря этому теперь есть множество новомучеников и исповедников".

В РФ освятили памятник Сталину

На заявление отца Антония отреагировали в Великолукской епархии, отметив, что их священнослужители приняли участие в упомянутом мероприятии без благословения и согласования с Епархиальным управлением.

В епархии утверждают, что слова священников якобы не являются позицией РПЦ, а лишь их "личными взглядами". Также сообщалось о проведении служебной проверки.

Напомним, что по данным Киевского международного института социологии от 3 августа, лишь 4% украинцев положительно относятся к бывшему руководителю СССР Иосифу Сталину, отрицательно — 61%. На территории России ситуация противоположная.

Мы также сообщали, что 21 июля президент России Владимир Путин заявил, что Польша получила много западных территорий якобы благодаря содействию Иосифа Сталина. На заседании Совбеза российский лидер принялся перечислять страны, у которых, по его мнению, Польша аннексировала территории.