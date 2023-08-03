В Украине осталось только 4% сторонников Сталина, в России таких более 60%, — соцопрос

По состоянию на 2023 год 61% граждан Украины негативно относятся к Сталину. В РФ после полномасштабного вторжения стремительно росла благосклонность к нему и сейчас большинство имеют положительное отношение.

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Киевский международный институт социологии провел опрос граждан Украины "Как Вы лично в целом относитесь к Сталину?". 3 августа социологи сообщили о результатах. В 2023 году лишь 4% украинцев положительно относятся к бывшему руководителю СССР Иосифу Сталину, отрицательно — 61%. На территории России ситуация противоположная. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

До Революции Достоинства меньшинство населения (23%) имело положительное отношение к Сталину. Хотя в то же время негативное отношение еще не доминировало (37%). До 2021 года ситуация существенно не менялась, хотя общий тренд был скорее в сторону снижения доли тех, кто положительно относится к Сталину.

После полномасштабного вторжения общественное мнение населения кристаллизовалось — летом 2022 года 64% респондентов негативно относились к Сталину, а доля тех, кто относился положительно, составляла 5%. По состоянию на 2023 год 61% респондентов негативно относятся к Сталину (некоторое снижение за счет роста с 23% до 26% тех, кто имеет безразличное отношение), положительно — лишь 4%.

Отношение украинцев к Сталину Фото: КМИС

По данным соцопроса, во всех регионах Украины абсолютное меньшинство благосклонно относятся к Сталину (от 1% на Западе до 8% на Востоке).

Также социологи обратили внимание на то, что среди более старших граждан отношение немного лучше, а среди молодых больше тех, кто имеет безразличное отношение.

Отношение украинцев к Сталину в разрезе возрастных категорий Фото: КМИС

Как относятся к Сталину в России

КМИС приводит данные "Левада-центра" по отношению жителей России к Сталину, где стремительно росла приверженность к нему и сейчас большинство имеют положительное отношение. На территории России между 2012 и 2023 годами доля тех, кто положительно воспринимает Сталина, выросла с 28% до 63%.

Сравнение положительного отношения к Сталину в Украине и РФ Фото: КМИС

Опрос проводился 26 мая — 5 июня 2023 года среди 984 респондентов. Участие в исследовании не принимали жители оккупированных Россией Крыма и Донбасса, а также граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, по данным исследования, большая часть жителей Украины верит в победу Украины в войне, уверена в изгнании российских солдат и возвращении территорий по состоянию на январь 2022 года. Только 30% украинцев согласны на завершение войны любой ценой.

Более того, украинцы не готовы уступать РФ и хотят наказания для всех россиян. Украинцы не готовы отдавать России свои территории и готовы согласиться на продолжение войны, если это нужно для победы, даже несмотря на ухудшение финансовой ситуации и ситуации с безопасностью в стране в целом и для их семей в частности.