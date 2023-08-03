В Україні залишилося лише 4% прихильників Сталіна, в Росії таких більше 60%, — соцопитування

Станом на 2023 рік 61% громадян України негативно ставляться до Сталіна. У РФ після повномасштабного вторгнення стрімко зростала прихильність до нього і зараз більшість мають позитивне ставлення.

Related video

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування громадян України "Як Ви особисто в цілому ставитеся до Сталіна?". 3 серпня соціологи повідомили про результати. У 2023 році лише 4% українців позитивно ставляться до колишнього керівника СРСР Йосипа Сталіна, негативно — 61%. На території Росії ситуація протилежна. Про це свідчать дані опитування КМІС.

До Революції Гідності меншість населення (23%) мала позитивне ставлення до Сталіна. Хоча водночас негативне ставлення ще не домінувало (37%). До 2021 року ситуація істотно не змінювалася, хоча загальний тренд був, імовірніше, в сторону зниження частки тих, хто позитивно ставиться до Сталіна.

Після повномасштабного вторгнення громадська думка населення кристалізувалася — улітку 2022 року 64% респондентів негативно ставилися до Сталіна, а частка тих, хто ставився позитивно, становила 5%. Станом на 2023 рік 61% респондентів негативно ставляться до Сталіна (деяке зниження за рахунок зростання з 23% до 26% тих, хто має байдуже ставлення), позитивно — лише 4%.

Ставлення українців до Сталіна Фото: КМІС

За даними соцопитування, у всіх регіонах України абсолютна меншість прихильно ставляться до Сталіна (від 1% на Заході до 8% на Сході).

Також соціологи звернули увагу на те, що серед більш старших громадян ставлення трохи краще, а серед молодих більше тих, хто має байдуже ставлення.

Ставлення українців до Сталіна у розрізі вікових категорій Фото: КМІС

Як ставляться до Сталіна в Росії

КМІС наводить дані "Левада-центру" щодо ставлення жителів Росії до Сталіна, де стрімко зростала прихильність до нього і зараз більшість мають позитивне ставлення. На території Росії між 2012 і 2023 роками частка тих, хто позитивно сприймає Сталіна, зросла з 28% до 63%.

Порівняння позитивного ставлення до Сталіна в Україні і РФ Фото: КМІС

Опитування проводилося 26 травня — 5 червня 2023 року серед 984 респондентів. Участі в дослідженні не брали мешканці окупованих Росією Криму та Донбасу, а також громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, за даними дослідження, більша частина жителів України вірить у перемогу України у війні, впевнена у вигнанні російських солдатів і поверненні територій станом на січень 2022 року. Тільки 30% українців згодні на завершення війни за будь-яку ціну.

Ба більше, українці не готові поступатися РФ і хочуть покарання для всіх росіян. Українці не готові віддавати Росії свої території і готові погодитися на продовження війни, якщо це потрібно для перемоги, навіть попри погіршення фінансової та безпекової ситуації в країні загалом та для їхніх сімей зокрема.