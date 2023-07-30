"Тривожні цифри": 30% українців згодні на завершення війни за будь-яку ціну, — соцопитування

За даними дослідження, більша частина жителів України вірить у перемогу України у війні, впевнена у вигнанні російських солдатів і поверненні територій станом на січень 2022 року.

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30% українців згодні на завершення війни найближчим часом за будь-яку ціну, 53% готові далі вести боротьбу заради повної перемоги над Росією. Про це повідомив аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Сергій Шаповалов у коментарі виданню "Еспресо".

"Понад 30% наших громадян погодилися з тим, щоб війна завершилася найближчим часом за будь-яку ціну і 53% готові далі вести боротьбу. Це дещо тривожні цифри. Однак слід зауважити, що коли ми запитали про умови припинення війни і назвали відмову України від вступу до НАТО та залишення окупованих територій Росії, то навіть ті громадяни, які підтримували завершення війни найближчим часом, назвали ці умови неприйнятними", — додав він.

За даними джерела, 61,8% опитаних українців вважають, що з Росією не потрібно йти на компроміси заради миру, і що війна має закінчитися тільки в разі перемоги. Водночас 25,9% — готові йти на поступки заради миру.

Зазначається, що відсоток готових іти на компроміс у грудні збільшився порівняно з жовтнем на 4%, а відсоток прихильників війни до перемоги зменшився на 5%.

50,1% українців вважають, що керівництво України має продовжувати війну, навіть якщо західна підтримка зменшиться, 14% згодні на рішення заморозити конфлікт за такого сценарію, 11% — почати переговори з РФ, 23,9% — не змогли визначитися з відповіддю.

"Найбільше готові воювати навіть без західної допомоги на заході (61%), найменше — на півдні (26%)", — зазначають у джерелі.

Крім того, в результаті опитування було з'ясовано, що 93% українців вірять у перемогу України у війні. З них 54% бачать перемогу у вигнанні РФ і повернення територій станом на січень 2022-го, а 22% бачать перемогу у знищенні російської армії і розвалі РФ зсередини.

"Ми з серпня 2022 року регулярно ставимо питання про те, чи вірять українці в перемогу над Росією. За цими параметрами ми маємо стабільний показник. Зокрема, 93% українців вірять у перемогу над Росією. Ми самі дивуємося, що ця цифра вже понад рік залишається незмінною", — сказав Шаповалов.

Поступитися територіями згодні майже 18%. З них 8% готові віддати РФ Крим, 6,2% — території, які Україна не контролювала до 24 лютого, а 3,3% — території, захоплені наразі.

Варто зазначити, що на офіційному сайті Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучерева на момент публікації матеріалу не публікували результати вище представленого соцдослідження.

Нагадаємо, що в Україні оприлюднили результати соцопитування на тему "Війна, мир, перемога, майбутнє", яке було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології протягом 5-15 червня 2023 року. Його результати вказують, що українці не готові йти на територіальні поступки з РФ і відмовлятися від НАТО.