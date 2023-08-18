Із вдячністю за "новомучеників": у РФ освятили пам'ятник Сталіну (фото, відео)

Монумент Йосипу Сталіну було виготовлено ще 2020 року, проте встановлення скульптури довго не виходило узгодити. За словами авторів пам'ятника, глави більшості російських регіонів відповідали: "Дякую, не треба".

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У Псковській області Російської Федерації, у місті Великі Луки, відкрили й освятили новий пам'ятник Йосипу Сталіну. Про це пише регіональне видання "МК".

Повідомляють, що 8-метрову скульптуру встановили на території заводу "Мікрон". За даними ЗМІ, виготовили пам'ятник 2020 року за "народні кошти". Спочатку його планували поставити у Волгограді, проте місцева влада виступила проти.

За словами авторів скульптури, встановлення монумента не виходило узгодити протягом кількох років. Глави більшості регіонів у відповідь на пропозицію про розміщення пам'ятника відповідали: "Дякую, не треба".

Видання Sota повідомляє, що отець Антоній, який освятив скульптуру Сталіна, сказав, що за часів його правління були репресії щодо священників і "церква постраждала", проте "завдяки цьому тепер є безліч новомучеників і сповідників".

У РФ освятили пам'ятник Сталіну

На заяву отця Антонія відреагували у Великолуцькій єпархії, зазначивши, що їхні священнослужителі взяли участь у згаданому заході без благословення та погодження з Єпархіальним управлінням.

У єпархії стверджують, що слова священників нібито не є позицією РПЦ, а лише їхніми "особистими поглядами". Також повідомлялося про проведення службової перевірки.

Нагадаємо, що за даними Київського міжнародного інституту соціології від 3 серпня, лише 4% українців позитивно ставляться до колишнього керівника СРСР Йосипа Сталіна, негативно — 61%. На території Росії ситуація протилежна.

Ми також повідомляли, що 21 липня президент Росії Володимир Путін заявив, що Польща отримала багато західних територій нібито завдяки сприянню Йосипа Сталіна. На засіданні Радбезу російський лідер почав перераховувати країни, у яких, на його думку, Польща анексувала території.