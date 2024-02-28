Сдался в плен и воевал за ВСУ: в России завели уголовное дело на военного, — СМИ (фото)

По данным медиа, военнослужащий с позывным "Радик" сначала якобы помогал украинским защитникам в Донецкой и Запорожской областях, а в начале января вернулся обратно домой в рамках обмена пленными. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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В России возбудили уголовное дело против военнослужащего ВС РФ, который якобы после попадания в плен воевал на стороне ВСУ. Об этом сообщает российское медиа Baza 28 февраля.

Как отмечается, по версии следствия, 52-летний российский оккупант с позывным "Радик" сдался в плен еще 16 июня 2023 года возле населенного пункта Водяное в Донецкой области. После этого он якобы вступил в добровольческое подразделение "Скала", где прошел инструктаж по медицинской, боевой и взрыво-технической подготовке.

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"До конца года военнослужащий принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ на территории Запорожской области и "ДНР". 3 января "Радик" был освобожден — его обменяли на пленных украинских военных. Однако дома военнослужащего ждало уголовное дело", — говорится в сообщении.

В России завели уголовное дело на оккупанта, который якобы воевал на стороне Украины Фото: Baza

Источники поделились с журналистами, что в России выяснился факт того, что российский оккупант якобы не просто был в плену, но и помогал украинским военнослужащим на фронте. Уголовное дело против "Радика" было возбуждено 27 февраля по части 3 статьи 208 УК РФ.

Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, если вину удастся доказать.

Напомним, 27 февраля сообщалось, что в Красноярске в авто взорвали "вагнеровца", который убивал пленных украинских солдат. Оккупант под запись признался в военных преступлениях — он расстрелял 3 украинцев и зарезал 2 польских добровольцев.