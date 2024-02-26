Полмиллиона "за голову": ВС РФ получают премии за расстрел украинских пленных, — боец ВСУ

По словам военнослужащего 24-й ОШБр Станислава Бунятова, у противника есть приказ "всех расстреливать", за что потом командование может выделить денежный бонус. Офис генпрокурора уже начал расследовать казнь украинских бойцов под Бахмутом.

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Активные боевые действия в Украине продолжаются уже третий год и российские оккупанты все это время нарушают обычаи ведения войны. На эту тему высказался боец 24-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) "Айдар" Станислав Бунятов в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал случаи, когда ВС РФ расстреливают на месте украинских защитников, которые могут быть без оружия и не предоставляют никакой опасности противнику.

По его словам, у оккупантов есть приказ — "всех расстреливать", за что они дополнительно могут получить бонусы для себя.

"Под Тернами (Донецкая область, — ред.) за выход на определенные позиции пи***ам дают 15 дней отпуска, если дальше зайдут то 30. За отрезанную голову нашего военного с видео подтверждением того, что это было вживую — 500к рублей", — пишет Станислав Бунятов.

Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления на фронте Фото: Скриншот

Боец уверен, что украинская сторона должна отомстить противнику за все совершенные преступления.

Отдельно боец привел пример того, как ВС РФ совершают военные преступления на поле боя. По его словам, всего несколько дней назад россияне пытались штурмовать позиции ВСУ в направлении севера населенного пункта Ямполовка Донецкой области. Противник очень долго бился об позиции Сил обороны. После этого командир сказал в рацию, передает Станислав Бунятов: "Бл**ь, выдавите этих пи***ов любой ценой, кто принесет голову с видео дам полляма".

В результате украинские военные были вынуждены отойти, ведь сил у ВС РФ было намного больше.

Военные преступления ВС РФ: позиция ОГПУ

В Офисе генерального прокурора написали, что российские оккупанты расстреляли украинских военнопленных в Бахмутском районе Донецкой области. В результате следователи начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"24 февраля 2024 года в одном из Telegram-каналов опубликована видеозапись, где зафиксировано, как российские армейцы во время штурма наших позиций между селами Ивановское и Хромовое Донецкой области расстреливают 7 пленных украинских военнослужащих", — говорится в сообщении.

На кадрах с дрона видно, продолжают в ОГПУ, как бойцы ВС РФ сначала приказали украинским защитникам выйти с окопа, а после этого начали выпускать автоматные очереди по ним.

В результате оккупанты умышленно добили раненых и защитников без оружия, тем самым игнорируя нормы международного гуманитарного права. Сейчас проходит досудебное расследование ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областей.

Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления на фронте Фото: Скриншот

Всего в Украине сейчас рассматривается 19 уголовных производств по факту убийства 45 военнопленных.

"Расследование этих преступлений находятся на контроле Офиса Генерального прокурора. Во всех этих ужасных случаях враг умышленно игнорирует положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными, что свидетельствует о поддержке таких действий высшим командованием российских вооруженных сил", — подытожили в ОГПУ.

Напомним, 25 февраля в DeepState также заявили, что ВС РФ расстреляли девятерых военнопленных ВСУ возле Бахмута. Аналитики отметили, что была надежда на то, что украинские защитники с этой позиции выжили и в плену, но оккупанты их убили. Омбудсмен Дмитрий Лубинец уже обратился в ООН и Международный Комитет Красного Креста из-за действий россиян.

Также аналитики из ISW сообщали, что Кремль перекладывает на офицеров ВС РФ ответственность за казни пленных. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу публично распорядился, чтобы к пленным украинским военнослужащим проявляли "гуманное отношение". Таким образом кремлевские генералы хотят показать свою непричастность к расстрелам бойцов ВСУ.