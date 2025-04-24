В Украину вернули тело погибшей в российском плену журналистки Виктории Рощиной

Украина вернула тело журналистки Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену с 2023 года. О ее гибели стало известно в октябре прошлого года.

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Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.

По его словам, тело Виктории Рощиной вернули в рамках недавней репатриации — а именно, в конце февраля этого года. "С помощью ДНК-экспертизы идентифицирована ее личность", — уточнил Тимченко.

Также, рассказывая о том, как происходит репатриация тел погибших украинцев, заместитель главы МВД отметил, что отдельных репатриаций по людям, которые умерли в российских колониях или СИЗО, нет. А возвращая тела военных, россияне не объясняют причин смерти человека.

"Мы можем установить, что погибший был военнопленным или гражданским только в результате проведенных следственных действий или если была подтверждена информация, что человек находился в плену или его удерживали в местах несвободы, когда речь идет о гражданских", — сказал Леонид Тимченко.

Напомним, журналистка Виктория Рощина находилась на фронте с начала полномасштабного вторжения. 16 марта 2022 года произошло ее первое задержание российскими захватчиками в оккупированном Бердянске. 22 марта россияне отпустили Рощину — однако заставили ее записать видео с заявлением, что она "не имеет претензий" к спецслужбам РФ.

В июле 2023-го Рощина поехала на оккупированные территории на востоке Украины (через Россию). Она вышла на связь с родными 3 августа и сообщила, что прошла несколько проверок, но не сказала, где именно находится.

Больше связи с журналисткой не было, и впоследствии родные Виктории Рощиной подали заявление о ее исчезновении. Дело об исчезновении было официально зарегистрировано в СБУ, Министерстве реинтеграции и в Офисе омбудсмена 21 сентября 2023 года.

10 октября 2024 года стало известно о смерти Виктории Рощиной в российском плену. Представитель ГУР Андрей Юсов тогда сообщал, что Рощина была в списках на обмен и вскоре должна была вернуться домой.

11 октября в Офисе генпрокурора сообщили, что в связи с информацией о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной в РФ уголовное производство, открытое по факту ее исчезновения, было доквалифицировано. По обновленной версии, дело было квалифицировано как военное преступление, связанное с умышленным убийством.

Ранее мы писали, что журналистку Викторию Рощину в российском плену жестоко пытали. Когда российский омбудсмен проверял пленных в тюрьме, тюремщики прятали Рощину. По словам очевидцев, последний раз журналистку видели 8 сентября 2024 года, когда ее вывели из камеры и повели в неизвестном направлении.