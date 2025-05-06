Обмін 205 на 205: Україна повернула своїх військових з російського полону (фото)

6 травня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про повернення бійців Сил оборони України з російського полону. Подія відбулась завдяки співпраці з Об'єднаними Арабськими Еміратами.

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Інформація про новий обмін полоненими з'явилась у Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського та у дописі Міноборони РФ.

Обмін полоненими міг відбутись на білорусько-українському кордоні, свідчить заява російського міністерства. Україна з російського полону повернула додому 205 військовослужбовців. Аналогічна кількість росіян повернулась у РФ. Як написав Зеленський, серед бійців — представники усіх родів військ. Президент розповів, що людей тримали у різних російських тюрмах, де з них знущались "за межами людяності". Серед людей, яких вдалось врятувати, — захисники Маріуполя, додав він.

"Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту", — написав Зеленський.

На фото, оприлюднених главою держави, — українські бійці, які обгорнулись прапорами та радіють поверненню додому. Колишніх полонених вишикували півколом біля автобусів: бачимо, як багато військових вдалось визволити.

Обмін полоненими - 205 бійців Сил оборони України, яких повернули 6 травня Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

У кадр також потрапили військові, які обгорнулись малиновими прапорами Сухопутних військ ЗСУ. Таких людей — близько десятка.

Обмін полоненими - бійці, які обгорнулись прапорами ЗСУ Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

На одно з фото — військові обіймаються з побратимами, визволеними з російської тюрми. На іншому — один з наймолодших бійців, який обома руками показує, як радіє визволенню.

Обмін полоненими - обійми бійців, яких повернули 6 травня Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал Обмін полоненими - військовий, якого визволили 6 травня Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

У повідомленні президента Зеленського наголошується, що обмін відбувся за гуманітарної підтримки представників Об'єднаних Арабських Еміратів.

Обмін полоненими — деталі

Станом на травень 2025 року Україна та РФ провели 63 обміни полоненими, завдяки яким вдалось повернути додому 4 552 українців. З січня по квітень відбулось чотири обміни: 15 січня — визволили 25 людей, 5 лютого — 150, 19 березня — 197, 19 квітня — 246.

Зазначимо, 17 березня Фокус писав про один з найбільших обмінів полоненими з початку війни. РФ віддала 175 бійців, підтвердив президент України Володимир Зеленський. Крім того, завдяки заходам "поза обміном", вдалось врятувати ще 22 людей, додав глава держави. Як з'ясувалось, визволили бійців Збройних сил, Військово-морських сил, сил Територіальної оборони, прикордонників та нацгвардійців. Серед них — захисники "Азовсталі", а також військові, які брали участь у боях у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Херсонській областях.

Нагадуємо, 20 квітня представник ГУР Міноборони Андрій Юсов розповів про проблеми з 63-м обміном полоненими, коли визволили 227 захисників. 24 квітня представник офісу генпрокурора оприлюднив перші дані про загибель журналістки Вікторії Рощиної, тіло якої РФ повернула у лютому.