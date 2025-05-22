Есть списки РФ: Зеленский рассказал, как Украина готовит обмен 1 000 пленных

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к обмену пленными 1000 и 1000. Российская сторона уже предоставила списки, и спецслужбы работают над каждым человеком, который в них упоминается.

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О деталях обмена пленными Зеленский написал в Telegram-канале.

В заметке главы государства, которая появилась днем 22 мая, говорится о заседании, посвященном обмену пленными. Зеленский отметил, что это единственный вопрос, по которому пришли к согласию с РФ во время переговоров в Стамбуле. Выяснилось, что уже "состоялись контакты" и россияне передали Украине списки на обмен. Теперь над этими списками поработают различные ведомства — Главное управление разведки, Служба безопасности, Служба внешней разведки, Министерство внутренних дел. Также присоединился уполномоченный по защите прав человека, говорится в заметке. Зеленский объяснил, что нужно изучить людей, которых хотят вернуть россияне.

"Министр обороны Украины Умеров контролирует организацию процесса и выполнение договоренности. Выясняем детали по каждому человеку, которого подали в списках с российской стороны", — написал Зеленский.

Обмен пленными — заявление Зеленского о возвращении 1 000 украинских бойцов Фото: Скриншот

Между тем росСМИ РБК привело комментарий по обмену пленными 1000 на 1000 от депутата Госдумы РФ Шамсаила Саралиева, который занимается координацией этих вопросов. Российский чиновник заявил, что процесс будет сложным из-за большого количества людей. По его словам, обмен продлится несколько дней из-за "технических сложностей". Точной даты, когда украинцев вернут домой, Саралиев не озвучил.

Обмен пленными — заявление российского чиновника Саралиева Фото: Скриншот

Обмен пленными — детали

Отметим, 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между РФ и Украиной и один из вопросов, по которому пришли к согласию, касался обмена пленными. После переговоров глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что состоится обмен в формате 1000 на 1000.

Один из последних обменов пленными между РФ и Украиной состоялся в мае 2025 года. Домой вернули 205 бойцов Сил обороны. Среди них — бойцы почти всех родов войск, в том числе — защитники Мариуполя, которые просидели в российской тюрьме почти три года.

Между тем медиа рассказали о городском голове Херсона Владимире Миколаенко, который попал в российский плен еще в 2022 году. Как выяснилось, мужчина мог вернуться домой во время обменов, но отказался в пользу раненого бойца.

Напоминаем, 17 мая глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов озвучил возможные сроки обмена пленными. В мае состоялось первое судебное заседание по украинскому военному, который был в плену РФ и присоединился к пыткам собратьев.