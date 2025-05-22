Обмен пленными "1000 на 1000": Украина передала России свой список, — Координационный штаб
Украина сформировала и передала российской стороне список военнопленных для обмена в формате "1000 на 1000".
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.
"Украина передала список на обмен", — отметил он.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также подтверждал данные о том, что Украина сделала свою часть подготовительной работы.
"Россия должна была бы ускориться с этим", — отметил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва передала Украине список на обмен. Но встречного списка из Киева они якобы не получали.
Примерно в 18:00 Песков заявил, что РФ получила от Украины встречный список по обмену пленными по формуле "1000 на 1000".
Обмен военнопленными: что известно
Напомним, после завершения прямых переговоров с Россией в Стамбуле министр обороны Рустем Умеров сообщил, что стороны обсуждали возможность обмена пленными в формате "1000 на 1000".
По его словам, рассматривается перспектива новых переговоров на уровне глав государств. Впоследствии, 17 мая, руководитель Главного управления разведки заявил, что списки пленных уже формируются и намекнул на возможные сроки проведения обмена.
Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к обмену пленными 1000 и 1000. Российская сторона уже предоставила списки, и спецслужбы работают над каждым человеком, который в них упоминается.
О передаче списка с именами для обмена по формуле "1000 на 1000" сообщала и российская сторона. В частности, пресс-секретарь России Дмитрий Песков отметил, что спецслужбы Украины проработают каждого человека.
Напомним, в начале мая Украина вернула своих военных из российского плена. В тот день Украина из российского плена вернула домой 205 военнослужащих.
Отметим, что российские военнопленные получают в Украине заработную плату до 1500 гривен, деньги они могут тратить на собственные нужды. По мнению исполнительного директора Украинского Хельсинского союза по правам человека Александра Павличенко, эти суммы должны облагаться налогом.