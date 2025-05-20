Российские пленные должны платить налоги, поскольку они зарабатывают в плену, — Павличенко (видео)

Российские военнопленные получают в Украине заработную плату до 1500 гривен, которые они могут использовать на собственные нужды. Эти суммы должны быть обложены налогом.

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Об этом сообщил исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире Ранок.LIVE

По его словам, государство стремится упорядочить ситуацию законодательно, ведь выплаты за работу должны подпадать под трудовое законодательство и налогообложение. Это требует наличия трудовых соглашений и налогового статуса лица. Если пленный не имеет статуса налогового резидента, возникает юридическая коллизия относительно возможности взыскания налогов. Именно для урегулирования этих вопросов предлагается законопроект о налогообложении доходов военнопленных.

Александр Павличенко отметил, что средняя оплата осужденных, в том числе, и россиян, в пенитенциарной системе очень разная — от 200 до 1500-2000 гривен. Они могут ремонтировать или сельскохозяйственную технику, или какие-то автомобили, соответственно, получать самые большие, скажем, выплаты.

При этом военнопленные получают деньги на собственный счет, который есть в этом учреждении. Их они могут использовать в магазине, где предлагается чай, сигареты, предметы гигиены. После освобождения, когда пленных передают уже на территорию Российской Федерации, они получают эти средства.

По мнению исполнительного директора, военнопленным должны выставлять счет за их содержание. Его размер зависит от того, какие расходы в учреждении и сколько там работает людей. Это может достигать 300-500 гривен в месяц за содержание человека.

"Часть этой суммы, которая должна быть им выплачена на их лицевой счет, идет на содержание в пределах этого исправительного учреждения или этого учреждения, где они содержатся", — добавил представитель Украинского Хельсинского союза.

Правовой статус российских военнопленных

Отметим, что правовой статус российских военнопленных в Украине регулируется международным гуманитарным правом, прежде всего Третьей Женевской конвенцией об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, а также соответствующим национальным законодательством Украины. Украина является стороной этой Конвенции и обязана выполнять ее нормы.

Основные положения относительно правового статуса российских военнопленных в Украине:

гуманное обращение. Запрещается любое моральное или физическое давление, пытки, жестокое обращение, издевательства и наказание пищей;

ответственность государства, держащего в плену. Военнопленные находятся в руках враждебного государства, а не отдельных лиц или воинских частей. Государство, держащее в плену, отвечает за обращение с военнопленными.

Соответственно, пленные должны содержаться в соответствующих условиях:

это должен быть глубокий тыл, благоприятные для проживания условия;

должны быть обеспечены надлежащие бытовые условия;

должно предоставляться надлежащее питание, одежда, питьевая вода в достаточном количестве, предметы личной гигиены;

должно быть полное и бесплатное лечение, включая протезирование. В каждом лагере должны быть лазареты.

Труд для всех трудоспособных военнопленных рядового состава является обязательным. Оплачивается он в соответствии с тарифами. Кроме того, военнопленные могут отправлять и получать письма от родных.

Международный Комитет Красного Креста имеет право посещать места содержания военнопленных и контролировать соблюдение Женевских конвенций. Украина неоднократно заявляла о соблюдении Женевских конвенций по содержанию российских военнопленных. Российские военнопленные получают надлежащее питание, медицинскую помощь и даже зарабатывают в то время, когда украинцы жалуются на избиения и угрозы во время плена.

Напомним, Кабинет Министров Украины утвердил законопроект, предусматривающий налогообложение доходов, которые получают военнопленные. Соответствующее решение приняли на заседании правительства 9 мая.