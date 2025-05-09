Россияне в украинском плену будут платить налоги: правительство одобрило законопроект

Кабинет Министров Украины утвердил законопроект, предусматривающий налогообложение доходов, которые получают военнопленные. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 9 мая.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Как говорится в сообщении, правительство поддержало законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отражения в налоговом расчете сумм налога на доходы физических лиц и военного сбора, начисленных на вознаграждение за труд военнопленных".

Документ предусматривает, что военнопленные должны будут платить налог на доходы физических лиц, а также военный сбор. Их официально отнесут к отдельной категории физических лиц-нерезидентов Украины, в соответствии с положениями Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными и Дополнительного протокола к ней 1977 года.

Налогоплательщиками в этом случае будут выступать лагеря для содержания военнопленных, учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы. Они будут обязаны подавать налоговую отчетность, в которой должны указывать общую сумму доходов, начисленных военнопленным, и сумму налогов, удержанных с этих доходов.

Напомним, в то время, когда украинцы жалуются на избиения и угрозы во время плена, российские военнопленные получают надлежащее питание, медицинскую помощь и даже зарабатывают. С начала полномасштабного вторжения на содержание российских военнопленных ушло почти 300 млн гривен.

Фокус также писал, что 6 мая Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о возвращении бойцов Сил обороны Украины из российского плена. Событие произошло благодаря сотрудничеству с Объединенными Арабскими Эмиратами.