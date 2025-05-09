Росіяни в українському полоні платитимуть податки: уряд схвалив законопроєкт

Кабінет Міністрів України затвердив законопроєкт, що передбачає оподаткування доходів, які отримують військовополонені. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 9 травня.

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Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як йдеться у повідомленні, уряд підтримав законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відображення в податковому розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб та військового збору, нарахованих на винагороду за працю військовополонених".

Документ передбачає, що військовополонені повинні будуть сплачувати податок на доходи фізичних осіб, а також військовий збір. Їх офіційно віднесуть до окремої категорії фізичних осіб-нерезидентів України, відповідно до положень Женевської конвенції 1949 року про поводження з військовополоненими та Додаткового протоколу до неї 1977 року.

Платниками податків у цьому випадку виступатимуть табори для утримання військовополонених, установи виконання покарань та слідчі ізолятори. Вони будуть зобов’язані подавати податкову звітність, у якій мають вказувати загальну суму доходів, нарахованих військовополоненим, і суму податків, утриманих із цих доходів.

Нагадаємо, в той час, коли українці скаржаться на побиття та погрози під час полону, російські військовополонені отримують належне харчування, медичну допомогу та навіть заробляють. З початку повномасштабного вторгнення на утримання російських військовополонених пішло майже 300 млн гривень.

Фокус також писав, що 6 травня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про повернення бійців Сил оборони України з російського полону. Подія відбулась завдяки співпраці з Об'єднаними Арабськими Еміратами.