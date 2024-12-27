В Україні з початку війни з'явилися 4 табори для полонених РФ: скільки мільйонів на них витратили

В той час, коли українці скаржаться на побиття та погрози під час полону, російські військовополонені отримують належне харчування, медичну допомогу та навіть заробляють.

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З початку повномасштабного вторгнення на утримання російських військовополонених пішло майже 300 млн гривень. Таку суму назвали в Рахунковій палаті.

У відомстві розповіли, що з березня 2022 року по червень 2024 року Міністерство юстиції України створило 4 табори для тримання військовополонених. Мін'юст також організував їхнє розміщення, охорону та медичне забезпечення у більш ніж пів сотні дільниць, які були створені в установах виконання покарань. На це було спрямовано 294,2 млн гривень, з яких значну підтримку надали благодійні організації та іноземні партнери, зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста.

"Україна забезпечує російським військовополоненим безпеку, належні умови розміщення, медичну допомогу, право на працю та інші гуманітарні права, гарантовані Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими. Про це свідчать результати аудиту відповідності на тему "Здійснення заходів щодо тримання військовополонених". — додали в Рахунковій палаті.

Як утримуються російські військовополонені в Україні

Фокус раніше писав, що за даними президента Росії Володимира Путіна станом на червень 2024 року в полоні в Україні перебувають 1 348 російських військових, а у РФ полонених солдатів ЗСУ приблизно вп'ятеро більше — 6 465 осіб. Однак за даними британської газети The Independent, ЗСУ захопили в полон близько 2 000 російських військових під час боїв у Курській області.

Останні офіційні дані щодо витрат України на утримання військовополонених Міністерство юстиції озвучувало в березні 2023 року. Тоді зазначалось, що на одного військовополоненого окупанта витрачали приблизно 10 тисяч гривень на місяць. У цю суму входили забезпечення їжею, одягом, медикаментами, облаштування табору, зарплати персоналу, охорони, конвою і комунальні витрати.

Російських військових утримують у спеціальних таборах згідно з нормами Третьої Женевської конвенції "Про поводження з військовополоненими" та забезпечують триразовим повноцінним харчуванням і кваліфікованою медичною допомогою. Також вони мають право отримувати посилки і зв'язуватися з родичами поштою.

Усі військовополонені можуть працювати за 6-денним робочим графіком і отримувати близько 10 гривень на день. Здебільшого полонені зайняті на слюсарних і столярних роботах.

Що з українськими військовополоненими в Росії

Згідно з даними ООН, майже кожен з українських військовополонених зазнав катування, побиття, погрози та стреси під час полону. Більше ніж половини з них зазнали сексуального насильства", — сказала Даніель Белл, яка очолює HRMMU. "Більшість військовополонених також розповідали про страждання, пов'язані з тим, що їм не дозволяли спілкуватися з сім'ями, і що їх позбавляли адекватного харчування та медичної допомоги".

З початку повномасштабного вторгнення по кінець жовтня 2024 року в Україну повернули 184 тіла загиблих у полоні українців, серед яких 169 військових і 15 цивільних. Медійною ініціативою за права людини задокументовані з 24 лютого 2022 року свідчення 122 військовополонених. В них говориться про систематичні катування, ізоляцію від зовнішнього світу, відмову у наданні належної медичної допомоги, в результаті чого українські полонені критично втрачали вагу, зазнавали важких травм або ж помирали.

Нагадаємо, раніше російський омбудсмен заявляла про затягування Україною процесу обміну військовополоненими. На ці слова відреагував уповноважений українського парламенту, зазначивши, що українська сторона готова до репатріації полонених.

Зазначимо, що за словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця з початку 2024 року російські окупанти стратили щонайменше 109 українських військовополонених. За попередні роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зафіксовано 177 випадків страти українських захисників окупантами.