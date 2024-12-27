В Украине с начала войны появились 4 лагеря для пленных РФ: сколько миллионов на них потратили

В то время, когда украинцы жалуются на избиения и угрозы во время плена, российские военнопленные получают надлежащее питание, медицинскую помощь и даже зарабатывают.

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С начала полномасштабного вторжения на содержание российских военнопленных ушло почти 300 млн гривен. Такую сумму назвали в Счетной палате.

В ведомстве рассказали, что с марта 2022 года по июнь 2024 года Министерство юстиции Украины создало 4 лагеря для содержания военнопленных. Минюст также организовал их размещение, охрану и медицинское обеспечение в более чем полсотни участков, которые были созданы в учреждениях исполнения наказаний. На это было направлено 294,2 млн гривен, из которых значительную поддержку оказали благотворительные организации и иностранные партнеры, в частности Международный комитет Красного Креста.

"Украина обеспечивает российским военнопленным безопасность, надлежащие условия размещения, медицинскую помощь, право на труд и другие гуманитарные права, гарантированные Женевской конвенцией об обращении с военнопленными. Об этом свидетельствуют результаты аудита соответствия на тему "Осуществление мероприятий по содержанию военнопленных", — добавили в Счетной палате.

Как содержатся российские военнопленные в Украине

Фокус ранее писал, что по данным президента России Владимира Путина по состоянию на июнь 2024 года в плену в Украине находятся 1 348 российских военных, а в РФ пленных солдат ВСУ примерно в пять раз больше — 6 465 человек. Однако по данным британской газеты The Independent, ВСУ захватили в плен около 2 000 российских военных во время боев в Курской области.

Последние официальные данные о расходах Украины на содержание военнопленных Министерство юстиции озвучивало в марте 2023 года. Тогда отмечалось, что на одного военнопленного оккупанта тратили примерно 10 тысяч гривен в месяц. В эту сумму входили обеспечение едой, одеждой, медикаментами, обустройство лагеря, зарплаты персонала, охраны, конвоя и коммунальные расходы.

Российских военных содержат в специальных лагерях согласно нормам Третьей Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными" и обеспечивают трехразовым полноценным питанием и квалифицированной медицинской помощью. Также они имеют право получать посылки и связываться с родственниками по почте.

Все военнопленные могут работать по 6-дневному рабочему графику и получать около 10 гривен в день. В основном пленные заняты на слесарных и столярных работах.

Что с украинскими военнопленными в России

Согласно данным ООН, почти каждый из украинских военнопленных подвергался пыткам, избиениям, угрозам и стрессам во время плена. Более половины из них подверглись сексуальному насилию", — сказала Даниэль Белл, возглавляющая HRMMU. "Большинство военнопленных также рассказывали о страданиях, связанных с тем, что им не позволяли общаться с семьями, и что их лишали адекватного питания и медицинской помощи".

С начала полномасштабного вторжения по конец октября 2024 года в Украину вернули 184 тела погибших в плену украинцев, среди которых 169 военных и 15 гражданских. Медийной инициативой за права человека задокументированы с 24 февраля 2022 года показания 122 военнопленных. В них говорится о систематических пытках, изоляции от внешнего мира, отказе в предоставлении надлежащей медицинской помощи, в результате чего украинские пленные критически теряли вес, получали тяжелые травмы или умирали.

Напомним, ранее российский омбудсмен заявляла о затягивании Украиной процесса обмена военнопленными. На эти слова отреагировал уполномоченный украинского парламента, отметив, что украинская сторона готова к репатриации пленных.

Отметим, что по словам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца с начала 2024 года российские оккупанты казнили по меньшей мере 109 украинских военнопленных. За предыдущие годы полномасштабного вторжения РФ в Украину было зафиксировано 177 случаев казни украинских защитников оккупантами.