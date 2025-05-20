Російські полонені мають платити податки, оскільки вони заробляють в полоні, — Павліченко (відео)

Російські військовополонені отримують в Україні заробітну плату до 1500 гривень, які вони можуть використовувати на власні потреби. Ці суми мають бути оподатковані.

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Про це повідомив виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко в ефірі Ранок.LIVE

За його словами, держава прагне впорядкувати ситуацію законодавчо, адже виплати за роботу мають підпадати під трудове законодавство і оподаткування. Це вимагає наявності трудових угод та податкового статусу особи. Якщо полонений не має статусу податкового резидента, виникає юридична колізія щодо можливості стягнення податків. Саме для врегулювання цих питань пропонується законопроєкт щодо оподаткування доходів військовополонених.

Олександр Павліченко зазначив, що середня оплата засуджених, в тому числі, й росіян, в пенітенціарній системі є дуже різною — від 200 до 1500-2000 гривень. Вони можуть ремонтувати або сільськогосподарську техніку, або якісь автомобілі, відповідно, отримувати найбільші, скажімо, виплати.

При цьому військовополонені отримують гроші на власний рахунок, який є в цій установі. Їх вони можуть використовувати в магазині, де пропонується чай, цигарки, предмети гігієни. Після звільнення, коли полонених передають уже на територію Російської Федерації, вони отримують ці кошти.

На думку виконавчого директора, військовополоненим мають виставляти рахунок за їх утримання. Його розмір залежить від того, які витрати в установі й скільки там працює людей. Це може сягати 300-500 гривень на місяць за утримання особи.

"Частина цієї суми, яка має бути їм виплачена на їх особовий рахунок, йде на утримання в межах цього виправного закладу або цієї установи, де вони утримуються", — додав представник Української Гельсінської спілки.

Правовий статус російських військовополонених

Зазначимо, що правовий статус російських військовополонених в Україні регулюється міжнародним гуманітарним правом, насамперед Третьою Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, а також відповідним національним законодавством України. Україна є стороною цієї Конвенції та зобов'язана виконувати її норми.

Основні положення щодо правового статусу російських військовополонених в Україні:

гуманне поводження. Забороняється будь-який моральний чи фізичний тиск, катування, жорстоке поводження, знущання та покарання їжею;

відповідальність держави, що тримає в полоні. Військовополонені перебувають у руках ворожої держави, а не окремих осіб чи військових частин. Держава, що тримає в полоні, відповідає за поводження з військовополоненими.

Відповідно, полонені мають утримуватись у відповідних умовах:

це має бути глибокий тил, сприятливі для проживання умови;

мають бути забезпечені належні побутові умови;

має надаватись належне харчування, одяг, питна вода в достатній кількості, предмети особистої гігієни;

має бути повне та безоплатне лікування, включаючи протезування. У кожному таборі мають бути лазарети.

Праця для всіх працездатних військовополонених рядового складу є обов'язковою. Оплачується вона відповідно до тарифів. Крім того, військовополонені можуть надсилати та отримувати листи від рідних.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста має право відвідувати місця утримання військовополонених та контролювати дотримання Женевських конвенцій. Україна неодноразово заявляла про дотримання Женевських конвенцій щодо утримання російських військовополонених. Російські військовополонені отримують належне харчування, медичну допомогу та навіть заробляють в той час, коли українці скаржаться на побиття та погрози під час полону.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України затвердив законопроєкт, що передбачає оподаткування доходів, які отримують військовополонені. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 9 травня.