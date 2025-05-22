Обмен военнопленными "1000 на 1000": РФ передала Украине свой список, – Песков
Российская сторона передала Киеву список с именами для обмена по формуле "1000 на 1000". Спецслужбы Украины проработают каждого человека.
О передаче сведений украинской стороне сообщил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы действительно передали наш список. Встречный список из Киева пока не получили. Ждем", — заявил Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял о получении списка на обмен от России. Спецслужбы Украины выясняет детали по каждому оккупанту.
Также Песков заявил, что обмен пленными "1000 на 1000" — довольно трудоемкий процесс, но все хотят провести его как можно быстрее.
"Работа ведется по обмену конкретными именами. Конечно, это требует какого-то времени, работа продолжается. Но достаточно оперативно", — рассказал он.
Обмен по формуле "1000 на 1000": как Украина и РФ пришли к согласию
Решение провести обмен пленными по формуле "тысяча на тысячу" между Украиной и Россией приняли на переговорах в Cтамбуле 16 мая. Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что обмен произойдет в ближайшие дни.
Зеленский подчеркивал, что вопрос обмена военнопленными был единственным, по которому стороны пришли к согласию.
Координатор обмена от России, депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев, заявил о сложности организации процесса из-за большого количества людей. Обмен военнопленінми может продлиться несколько дней.
Напомним, в начале мая Украине удалось вернуть из российского плена 205 военных. Гуманитарную поддержку оказывали Объединенные Арабские Эмираты.
В Киеве судили морпеха Максима Бобылева за подозрение в сотрудничестве с Россией. Украинские военнопленные говорили, что он пытал побратимов в российских тюрьмах.