Обмен военнопленными "1000 на 1000": РФ передала Украине свой список, – Песков

Российская сторона передала Киеву список с именами для обмена по формуле "1000 на 1000". Спецслужбы Украины проработают каждого человека.

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О передаче сведений украинской стороне сообщил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы действительно передали наш список. Встречный список из Киева пока не получили. Ждем", — заявил Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял о получении списка на обмен от России. Спецслужбы Украины выясняет детали по каждому оккупанту.

Также Песков заявил, что обмен пленными "1000 на 1000" — довольно трудоемкий процесс, но все хотят провести его как можно быстрее.

"Работа ведется по обмену конкретными именами. Конечно, это требует какого-то времени, работа продолжается. Но достаточно оперативно", — рассказал он.

Обмен по формуле "1000 на 1000": как Украина и РФ пришли к согласию

Решение провести обмен пленными по формуле "тысяча на тысячу" между Украиной и Россией приняли на переговорах в Cтамбуле 16 мая. Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что обмен произойдет в ближайшие дни.

Зеленский подчеркивал, что вопрос обмена военнопленными был единственным, по которому стороны пришли к согласию.

Координатор обмена от России, депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев, заявил о сложности организации процесса из-за большого количества людей. Обмен военнопленінми может продлиться несколько дней.

Напомним, в начале мая Украине удалось вернуть из российского плена 205 военных. Гуманитарную поддержку оказывали Объединенные Арабские Эмираты.

В Киеве судили морпеха Максима Бобылева за подозрение в сотрудничестве с Россией. Украинские военнопленные говорили, что он пытал побратимов в российских тюрьмах.