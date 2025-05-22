Обмін військовополоненими "1000 на 1000": РФ передала Україні свій список, — Пєсков

Російська сторона передала Києву список з іменами для обміну за формулою "1000 на 1000". Спецслужби України опрацюють кожну людину.

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Про передачу відомостей українській стороні повідомив агентству "Інтерфакс" прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Ми дійсно передали наш список. Зустрічного списку з Києва поки що не отримали. Чекаємо", — заявив Пєсков.

Президент України Володимир Зеленський також заявляв про отримання списку на обмін від Росії. Спецслужби України з'ясовують деталі щодо кожного окупанта.

Також Пєсков заявив, що обмін полоненими "1000 на 1000" — досить трудомісткий процес, але всі хочуть провести його якомога швидше.

"Робота ведеться щодо обміну конкретними іменами. Звичайно, це потребує якогось часу, робота триває. Але досить оперативно", — розповів він.

Обмін за формулою "1000 на 1000": як Україна і РФ дійшли згоди

Рішення провести обмін полоненими за формулою "тисяча на тисячу" між Україною і Росією ухвалили на переговорах у Стамбулі 16 травня. Глава російської делегації Володимир Мединський сказав, що обмін відбудеться найближчими днями.

Зеленський підкреслював, що питання обміну військовополоненими було єдиним, щодо якого сторони дійшли згоди.

Координатор обміну від Росії, депутат Держдуми РФ Шамсаїл Саралієв, заявив про складність організації процесу через велику кількість людей. Обмін військовополоненими може тривати кілька днів.

Нагадаємо, на початку травня Україні вдалося повернути з російського полону 205 військових. Гуманітарну підтримку надавали Об'єднані Арабські Емірати.

У Києві судили морпіха Максима Бобильова за підозру у співпраці з Росією. Українські військовополонені говорили, що він катував побратимів у російських в'язницях.