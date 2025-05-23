Обмен военнопленными состоялся между Украиной и Россией, — Дональд Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о завершении масштабного обмена пленными между Украиной и Россией.

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Об этом он сообщает в сети Truth Social.

Пост Дональда Трампа Фото: truthsocial

По словам американского лидера обмен "вступит в силу в ближайшее время". Глава Белого дома выразил надежду, что это может привести "к чему-то большему".

"Только что завершился большой обмен пленными между Россией и Украиной. Он "вступит в силу в ближайшее время". Возможно, это приведет к чему-то большому?", — заявил Дональд Трамп.

На момент написания материала информацию президента США по обмену пленными не комментировали ни в Украине, ни в Российской Федерации.

Что известно об обмене военнопленными

Министр обороны Рустем Умеров после завершения прямых переговоров с Россией в Стамбуле заявил об обсуждении сторонами возможности обмена пленными в формате "1000 на 1000". Позже, 17 мая, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что списки пленных уже формируются и намекнул на возможные сроки проведения обмена.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, шла подготовка к обмену пленными 1000 и 1000. Впоследствии о передаче списков с именами для обмена сообщила российская сторона. В частности, пресс-секретарь России Дмитрий Песков отметил, что спецслужбы Украины проработают каждого человека. Позже стало известно, что сформировала и передала российской стороне список военнопленных для обмена в формате "1000 на 1000" и Украина.

Отметим, что из российского плена Украина вернула военных в начале мая. Тогда было возвращено 205 военнослужащих.

Стоит добавить, что в Украине российские военнопленные получают заработную плату до 1500 гривен. По мнению исполнительного директора Украинского Хельсинского союза по правам человека Александра Павличенко, эти суммы должны быть обложены налогом.