Военнопленных из КНДР не включили в обмен "1000 на 1000": названа причина

Не включать северокорейских солдат, которые попали в украинский плен, в списки, попросили в Сеуле. Солдаты КНДР боятся, что их семьи казнят, если они вернутся домой.

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Об этом пишет Yonhap.

Северокорейские солдаты, в настоящее время удерживаемые в плену на Украине, не участвовали в недавнем обмене военнопленными между Киевом и Москвой в формате "1000 на 1000", заявил во вторник южнокорейский законодатель.

Представитель Партии народной власти Ю Ен Вон со ссылкой на украинский источник заявил, что двое солдат из КНДР, по фамилии Ри и Пэк, не были включены в список на обмен, который происходил с пятницы по воскресенье.

Ранее в этом месяце Украина и Россия договорились обменять по 1000 военнопленных с каждой стороны в ходе переговоров в Стамбуле, что вызвало вопросы относительно того, могут ли двое северокорейцев, захваченных украинскими войсками в январе, стать частью обмена.

Ссылаясь на другой источник, Ю Ен сказал, что они не были включены в последний обмен по просьбе Сеула к Киеву, поскольку Южная Корея готова принять их, если они захотят сбежать на Юг. Из этих двоих Ри выразил намерение приехать в Южную Корею.

Военнопленых из КНДР попросили не включать в списки на обмен Фото: СБУ

Представители Сеула встречались с северокорейскими солдатами во время своего визита в Украину в феврале 2025 года. Один из пленных, Ри, вслух заявил, что боится возвращаться домой, так как его семью в этом случае могут казнить.

"Ри ожидает трагического конца для себя и своих родителей, если его репатриируют в Северную Корею", — сказал Ю, призвав правительство Южной Кореи приложить усилия, чтобы дать пленным возможность приехать в Южную Корею.

С октября прошлого года Северная Корея направила тысячи военнослужащих для участия в войне в Украине на стороне российских войск.

Напомним, американские журналисты встречались с беглецами из КНДР, которые сейчас проживают в Южной Корее. Оба парня уверены, что семьи северокорейских пленных в опасности в любом случае. Их могут отправить в концлагерь, или публично казнить.

А глава ГУР Кирилл Буданов говорил в интервью о том, что участие солдат из КНДР в боях против ВСУ на стороне России очень помогает режиму Ким Чен Ына получать новые знания о методах современной войны.