Самый масштабный обмен пленными: в Украину могут вернуться до 1 200 бойцов, – Мединский

Россия и Украина хотят провести самый масштабный за время большой войны обмен военнопленными. На паритетной основе могут обменять до 1 200 человек.

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Об этом сказал журналистам по итогам переговоров в Стамбуле глава российской делегации переговорщиков, помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его данным, на паритетной основе планируется обменять до 1 200 человек.

"Обмен военнопленными будет паритетным. В общей сложности не менее 1 000 человек. Возможно, больше. До 1 200. Сейчас считают, это будет самый большой обмен с начала войны", — заметил Мединский.

Кроме этого, стороны договорились обменяться тяжелоранеными и тяжелобольными военнопленными по формуле "всех на всех". Сюда войдет категория молодых пленных возрастом от 18 до 25 лет.

Мединский отметил, что будут установлены постоянные медицинские комиссии, чтобы не дожидаться больших политических решений на формирование списков на обмен тяжелоранеными бойцами.

"Выздоравливать лучше дома", — отреагировал он на решение.

Украина и РФ также договорились вернуть 6 000 тел погибших военных.

Напомним, по итогам всех обменов пленными Украине вернули более половины защитников "Азовстали". Среди освобожденных — 455 "азовцев".

Северокорейские военные, попавшие в украинский плен, не попали в списки на обмен. Южная Корея готова принять их, ведь на родине бойцам грозит смерть.