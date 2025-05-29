Сколько бойцов "Азова" вернули из плена РФ за время войны: в Координационном штабе ответили

Во время обменов пленными в течение полномасштабной войны с РФ в Украину удалось вернуть более половины защитников "Азовстали". Среди освобожденных из российского плена — 455 бойцов бригады Национальной гвардии Украины "Азов".

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Об этом заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов сказал в опубликованном 28 мая выпуске "Свобода Live" от "Радио Свобода".

По его словам, всего с "Азовстали" в мае 2022 года было выведено или эвакуировано 2 500 бойцов различных подразделений. Из них 1 279 на сегодня вернулись из плена домой. Среди них в рамках обменов пленными между Украиной и РФ освободили 455 бойцов "Азова".

"И то, что во время этого обмена удалось вернуть из российского плена представителей 46 подразделений, из которых впервые за период полномасштабного вторжения удалось вернуть людей — это колоссальный результат. Потому что это не просто спасенные жизни и статистика. Это невероятно важная информация об условиях пребывания, количестве, местах содержания и личной истории других пленных, кто остается в плену", — отметил Юсов, комментируя последний обмен в формате "1 000 на 1 000".

Ведущая попросила Андрея Юсова прокомментировать слова командира 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Дениса Прокопенко, который 25 мая назвал масштабный обмен пленными "позором", поскольку во время него не вернули домой ни одного "азовца".

"Я не комментирую конкретные фамилии и конкретные заявления. Очень чувствительная и очень болезненная тема. Поэтому любые публичные комментарии этого вопроса должны быть сдержанными, взвешенными и в интересах пленных, учитывая пребывание их там и защиту их прав в плену. Есть большой соблазн делать различные эмоциональные заявления, но надо понимать, что враг использует любое это заявление", — ответил заместитель председателя Координационного штаба.

Обмен пленными "1 000 на 1 000": детали

Обмен военнопленными между Украиной и Россией в формате "1 000 на 1 000" начался 23 мая. Последние 303 бойца ВСУ вернулись из плена в рамках этого обмена 25 мая. Среди них были военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Олега Гущина 28 мая объяснил, что в обмене "1000 на 1000" не было "азовцев" из-за стремления Кремля манипулировать украинским обществом, а Украина в свою очередь во время коммуникаций с российской стороной всегда держит на повестке дня возвращение бойцов "Азова".