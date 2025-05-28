"Россия будет манипулировать": в штабе объяснили, почему в обмене "1000 на 1000" не было "азовцев"

Координационный штаб отметил, что важно помнить о разнице отношения к людям в Украине и РФ. Представитель Олег Гущин объяснил, что Кремлю нужны эти обмены вовсе не для возвращения россиян.

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Заявление представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Олега Гущина во время презентации проекта Inferno передали 28 мая в "Еспресо".

"Состоявшийся обмен был следствием политической договоренности в Стамбуле. Между этой договоренностью и фактическим ее выполнением прошло очень мало времени. Вы должны помнить важную вещь: для РФ их люди ничего не значат в отличие от украинской стороны. А это означает, что Россия может и будет манипулировать", — пояснил он.

Гущин отметил, что для России все процессы обменов — это одна из цепочек масштабной манипуляции, направленной на украинское общество. Для этого врагу нужно, чтобы у народа были вопросы к власти. Представитель Координационного штаба заверил, что Украина прилагает усилия для возвращения живыми и невредимыми как гражданских, так и военнопленных. Также государство хочет, чтобы тела всех погибших на передовой передали их родным.

"Россияне понимают, что для Украины один человек — это уже ценность. Их ненависть к нашим коллегам из "Азова" — это просто что-то интернальное. Они как могут ненавидят всех нас, а азовцев — вдвое больше", — рассказал Гущин.

Он предупредил, что РФ будет использовать обмены пленными, чтобы давить на украинцев. Представитель Координационного штаба уточнил, что причина именно в том, что Украина не молчит и постоянно держит тему возвращения граждан из плена в медийном пространстве.

"Вы должны понять, для чего это происходит, почему их не возвращают вообще или в очень ограниченном количестве. Украина делает все от нее зависящее. Всегда, когда происходят публичные или непубличные коммуникации с российской стороной, вопрос возвращения наших коллег из "Азова" и всех остальных стоит на повестке дня. Никто ни о ком не забывает и не молчит", — добавил он.

Напомним, на то, что в рамках обмена "1000 на 1000" не вернули ни одного "азовца", обратил внимание командир бригады Денис Прокопенко. Он назвал это "позором для всего нашего государства".

Обмен "1000 на 1000" закончился 25 мая и проходил в три этапа. Президент Владимир Зеленский сообщал о возвращении в Украину бойцов ВСУ, НГУ, ГПСУ и ГССТ.