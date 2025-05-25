"Ни одного азовца": Прокопенко назвал масштабный обмен пленными "позором"

Командир бригады Национальной гвардии "Азов" Денис Прокопенко сообщил, что за три дня обмена пленными с Россией ни одного азовца не вернули на территорию Украины.

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Об этом Прокоменко написал в Facebook.

Пост Прокопенко в Фейсбук

"Ни одного азовца. Среди одной тысячи украинских военнопленных, которых сегодня обменяли, нет ни одного азовца. Зато вернулся подонок, который просил нож у вертухаев, чтобы резать наших бойцов", — написал военный.

Он также добавил, что это выглядит как издевательство.

"Над теми, кто четвертый год находится под нечеловеческим давлением в российском плену, в худших условиях. Над их родными, близкими и побратимами. Над теми, кому давали гарантии, и кто имеет абсолютное право быть в приоритете на обмены, потому что они вышли в плен не по собственному желанию, а по приказу высшего командования", — добавил Прокопенко.

Полковник напомнил, что всего несколько дней назад Украина вспоминала третью годовщину выхода Мариупольского гарнизона из "Азовстали", надеясь на то, что среди анонсированного обмена 1000 на 1000 будут и бойцы 12-й бригады "Азов".

Прокопенко добавил, что не верит, что единственной причиной отсутствия "азовцев" в обменах — это нежелание России их отдавать.

"Украина забита российской агентурой под самую завязку — об этом прекрасно знают все специальные службы, которым просто нужно дать команду. Думаю, попы из московского патриархата, которые открыто работают на российские спецслужбы, должны заинтересовать россиян больше, чем солдаты, которыми РФ засыпает земли Украины… Потому что ни одного азовца среди 1000 обменянных — это позор для всего нашего государства", — сообщил он.

Напомним, что сегодня, 25 мая, еще более 300 украинских военнослужащих были возвращены из российского плена в рамках состоявшегося обмена, о котором ранее договорились представители России и Украины при посредничестве Турции.

До этого 23 мая состоялся первые обмен военнопленными в рамках договоренностей между РФ и Украиной в Турции. В результате домой вернулись 390 украинцев. А 24 мая Украина вернула еще 307 военных, которые находились в российском плену. Среди возвращенных домой быливоенные из числа ВСУ, Нацгвардии и пограничники.