Обмен 1000 на 1000: в Украину из российского плена вернулись 390 человек (фото)
В пятницу, 23 мая, Украина и Россия осуществили первый этап обмена пленными в формате "1000 на 1000", согласованном во время переговоров в Стамбуле 16 мая. В результате домой вернулись 390 украинцев.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, масштабный обмен в формате "1000 на 1000" будет проходить в течение трех дней — с 23 по 25 мая.
"Очень важно вернуть всех, кто в плену. Проверяем каждую фамилию, информацию по каждому человеку. Продолжим нашу дипломатическую работу, чтобы такие шаги становились возможными", — написал президент.
По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в Украину вернулись 270 военных и 120 гражданских заложников, среди которых — три женщины и 387 мужчин.
Среди освобожденных — военные из состава ВСУ, в частности Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, а также бойцы Нацгвардии и Госпогранслужбы. Они участвовали в обороне на направлениях Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Херсонской областей, а также в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях.
Также 23 мая Минобороны РФ заявило, что в рамках обмена в Россию вернулись 270 военнослужащих и 120 гражданских, в том числе жители Курской области.
Напомним, 23 мая президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о масштабном обмене пленными между Украиной и Россией.
Также сообщалось, что Украина передала российской стороне список военнопленных для обмена 22 мая. РФ получила от Украины встречный список.