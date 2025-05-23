Обмен 1000 на 1000: в Украину из российского плена вернулись 390 человек (фото)

В пятницу, 23 мая, Украина и Россия осуществили первый этап обмена пленными в формате "1000 на 1000", согласованном во время переговоров в Стамбуле 16 мая. В результате домой вернулись 390 украинцев.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Военнопленные, которых освободили из плена 23 мая 2025 года Военнопленные, которых освободили из плена 23 мая 2025 года Военнопленные, которых освободили из плена 23 мая 2025 года Военнопленные, которых освободили из плена 23 мая 2025 года Военнопленные, которых освободили из плена 23 мая 2025 года Военнопленные, которых освободили из плена 23 мая 2025 года Военнопленные, которых освободили из плена 23 мая 2025 года Военнопленные, которых освободили из плена 23 мая 2025 года Военнопленные, которых освободили из плена 23 мая 2025 года

По его словам, масштабный обмен в формате "1000 на 1000" будет проходить в течение трех дней — с 23 по 25 мая.

"Очень важно вернуть всех, кто в плену. Проверяем каждую фамилию, информацию по каждому человеку. Продолжим нашу дипломатическую работу, чтобы такие шаги становились возможными", — написал президент.

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в Украину вернулись 270 военных и 120 гражданских заложников, среди которых — три женщины и 387 мужчин.

Среди освобожденных — военные из состава ВСУ, в частности Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, а также бойцы Нацгвардии и Госпогранслужбы. Они участвовали в обороне на направлениях Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Херсонской областей, а также в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Также 23 мая Минобороны РФ заявило, что в рамках обмена в Россию вернулись 270 военнослужащих и 120 гражданских, в том числе жители Курской области.

Напомним, 23 мая президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о масштабном обмене пленными между Украиной и Россией.

Также сообщалось, что Украина передала российской стороне список военнопленных для обмена 22 мая. РФ получила от Украины встречный список.