Обмін 1000 на 1000: в Україну з російського полону повернулись 390 осіб (фото)

У п'ятницю, 23 травня, Україна та Росія здійснили перший етап обміну полоненими у форматі "1000 на 1000", узгодженому під час переговорів у Стамбулі 16 травня. В результаті додому повернулися 390 українців.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Військовополонені, яких звільнили з полону 23 травня 2025 року Військовополонені, яких звільнили з полону 23 травня 2025 року Військовополонені, яких звільнили з полону 23 травня 2025 року Військовополонені, яких звільнили з полону 23 травня 2025 року Військовополонені, яких звільнили з полону 23 травня 2025 року Військовополонені, яких звільнили з полону 23 травня 2025 року Військовополонені, яких звільнили з полону 23 травня 2025 року Військовополонені, яких звільнили з полону 23 травня 2025 року Військовополонені, яких звільнили з полону 23 травня 2025 року

За його словами, масштабний обмін у форматі "1000 на 1000" проходитиме впродовж трьох днів — з 23 до 25 травня.

"Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні. Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині. Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими", — написав президент.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, до України повернулися 270 військових та 120 цивільних заручників, серед яких — три жінки і 387 чоловіків.

Серед звільнених — військові зі складу ЗСУ, зокрема Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також бійці Нацгвардії та Держприкордонслужби. Вони брали участь в обороні на напрямках Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Харківщини, Херсонщини, а також у боях у Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Також 23 травня Міноборони РФ заявило, що в межах обміну до Росії повернулися 270 військовослужбовців і 120 цивільних, зокрема мешканці Курської області.

Нагадаємо, 23 травня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про масштабний обмін полоненими між Україною та Росією.

Також повідомлялося, що Україна передала російській стороні список військовополонених для обміну 22 травня. РФ отримала від України зустрічний список.